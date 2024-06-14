Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bazı araçların geri geri geldiği görüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre SMA hastası bir yakını tek kişilik bir eylem gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bipolar hastası olduğu tespit edilen şahsın ikna edildiğini açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar...  SMA hastası bir yakını tarafından gerçekleştirilen eylem nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müzakereleri sonucunda şahıs ikna edildi.

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, saat 22.14 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Valilik tedbir amaçlı trafiğin durdurulduğunu bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı - 1. ResimBOMBA İDDİASI

Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Araçta bomba olduğunu iddia edildi. Bazı araçların köprü üzerinde geri geri geldiği görüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı - 2. Resim

ŞAHIS İKNA EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köprüde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı - 3. Resim
Köprüde eylem gerçekleştiren şahsın fotoğrafı paylaşıldı
Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli 10 saattir yanıyor! Facianın görüntüleri yürek sızlattıSurvivor yarışmacılarının çakarlı araç paylaşımı cezasız kalmadı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli 10 saattir yanıyor! Facianın görüntüleri yürek sızlattı - GündemDenizli 10 saattir yanıyor!Nevşehir'de yer yerinden oynadı! Göreme'de turistler mahsur kaldı - GündemNevşehir'de yer yerinden oynadı!Bahçeli'nin sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den CHP ile ittifak açıklaması - GündemAK Parti'den CHP ile ittifak açıklamasıEylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuşan Murat Aci'nin eşi: Artık gülemeyecekler - GündemEylem Tok ve oğlu yakalandı, acılı eş konuştu!İstanbul alev alev! Üsküdar'dan yükselen dumanlar boğazı kapladı - Gündemİstanbul Üsküdar'da yangın çıktı, dumanlar boğazı kapladıOrhan Şen "2 gündür haber veriyorum" diyerek duyurdu: İstanbul için beklenen oldu! - Gündemİstanbul için beklenen oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...