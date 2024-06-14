15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Haziran 2024 22:49 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 23:39 - Güncelleme:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bazı araçların geri geri geldiği görüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre SMA hastası bir yakını tek kişilik bir eylem gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bipolar hastası olduğu tespit edilen şahsın ikna edildiğini açıkladı.