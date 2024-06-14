15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bazı araçların geri geri geldiği görüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre SMA hastası bir yakını tek kişilik bir eylem gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bipolar hastası olduğu tespit edilen şahsın ikna edildiğini açıkladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar... SMA hastası bir yakını tarafından gerçekleştirilen eylem nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müzakereleri sonucunda şahıs ikna edildi.
EMNİYET ALARMA GEÇTİ
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
BOMBA İDDİASI
ŞAHIS İKNA EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köprüde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı