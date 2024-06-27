Trafikte korku dolu anlar! Minibüsün kapı ve camlarını yumrukladı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Haziran 2024 11:48 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 11:53 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün kullandığı servis aracını yumrukladı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalışırken, servisteki yolcular ise korku dolu anlar yaşadı