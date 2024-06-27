Trafikte korku dolu anlar! Minibüsün kapı ve camlarını yumrukladı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün kullandığı servis aracını yumrukladı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalışırken, servisteki yolcular ise korku dolu anlar yaşadı
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde trafikte aralarında tartışma çıkan sürücülerden biri, aracından inip tartıştığı personel servis minibüsündeki şoförü de indirmek istedi.
ELİNDE BIÇAK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı. Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirilirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı