Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Trafikte korku dolu anlar! Minibüsün kapı ve camlarını yumrukladı

Trafikte korku dolu anlar! Minibüsün kapı ve camlarını yumrukladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Tartışması, Bıçak, Korku, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün kullandığı servis aracını yumrukladı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalışırken, servisteki yolcular ise korku dolu anlar yaşadı

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde trafikte aralarında tartışma çıkan sürücülerden biri, aracından inip tartıştığı personel servis minibüsündeki şoförü de indirmek istedi.

ELİNDE BIÇAK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı. Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirilirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye-Çekya maçı sonrası ortalık karışmıştı... Chory'den olay sözler: Onları zehirlemek istedim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Örnek karar: Bir vasiyet etti, binlerce hayat kurtardı! - GündemBir vasiyet etti, binlerce hayat kurtardı!TAG Otoyolu'nda feci kaza! İki tır arasındaki faciada 3 kişi öldü - Gündemİki tır arasındaki faciada 3 kişi öldü!Ünlü otelde olaylı gece! Epilepsi krizi geçiren kadın, darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu - GündemEpilepsi krizi geçiren kadından şoke eden tecavüz iddiasıTürkiye'den sert tepki gelmişti: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı - GündemFener Rum Patrikhanesi, ortak bildiriden çıkarıldıDüşerek hayatını kaybeden adamın ailesinden hastaneye 'ihmal' suçlaması - GündemRamazan Avcı'nın ölümünde hastaneye 'ihmal' suçlamasıBüyük Aile Platformu’ndan LGBT sapkınlığına karşı acil eylem çağrısı: LGBT örgütlerinin yurt içi faaliyetlerine son verilsin - GündemLGBT örgütlerinin yurt içi faaliyetlerine son verilsin
Sonraki Haber Yükleniyor...