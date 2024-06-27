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Tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, annesinin ölümüne neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, annesinin ölümüne neden oldu
Kent Merkezi, Soruşturma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken yanlışlıkla annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Çıkrık beldesinde, gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi T.K.'yı (41) karın bölgesinden vurdu.

KARDEŞLERİ BABAYA HABER VERDİ

Çocuğun kardeşlerinin durumu kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine babası 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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