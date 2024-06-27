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Bolivya yangın yeri! Darbeci komutanla devlet başkanı yüz yüze geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolivya'da dün askerlerin saray kuşatmasının ardından Devlet Başkanı Arce, halkı sokağa çağırmıştı. Sokakların karıştığı ülkede darbe girişimi başarısız olurken daha sonra ulusa seslenen Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" dedi. Öte yandan Arce ile darbeci komutanın yüz yüze geldiği anlar gündem oldu.

Bolivya Devlet Başkanı Arce, dün akşam ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülürken askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Bolivya yangın yeri! Darbeci komutanla devlet başkanı yüz yüze geldi - 1. Resim

HALKI SOKAKLARA ÇAĞIRDI

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşup askerlerin derhal çekilmesini talep etti. Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bolivya yangın yeri! Darbeci komutanla devlet başkanı yüz yüze geldi - 2. Resim

DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etti. Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü. Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı.

Bolivya yangın yeri! Darbeci komutanla devlet başkanı yüz yüze geldi - 3. Resim

"DEMOKRASİMİZİ KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ"

Bolivya'da bir grup askerin başarısız darbe girişiminin ardından halka seslenen Devlet Başkanı Luis Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Bolivya yangın yeri! Darbeci komutanla devlet başkanı yüz yüze geldi - 3. Resim

"Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz. Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı cevapsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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