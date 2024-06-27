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YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Listede İstanbul sürprizi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Listede İstanbul sürprizi
Ysk Kararı, Milletvekili Dağılımı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK tarafından 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik oldu. Buna göre İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya düştü.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında kentlerdeki vekil dağılımında bazı değişiklikler yer aldı. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yayınlandı.

İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ OLDU

İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın da 5'ten 4'e düştü. Bursa'nın çıkaracağı vekil sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı da 1'den 2'ye çıkarıldı.

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi! Listede İstanbul sürprizi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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