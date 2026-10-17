Antalya’da boynundaki şişlik antibiyotik tedavisine rağmen geçmeyen 8 yaşındaki Ayşenur Keklikoğlu’na, yapılan biyopsinin ardından çocukluk çağı tümörlerinden rabdomyosarkom tanısı konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi gören küçük kızın tedavisinde olumlu sonuçlar alınırken, Ayşenur boynundaki şişliğin kaybolduğunu ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

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Antalya’da yaşayan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Ayşenur Keklikoğlu’nun boynunda beliren şişlik nedeniyle ailesi soluğu hastanede aldı. Antibiyotik tedavisine rağmen şişlik geçmeyince yapılan tetkikler ve biyopsi sonucunda küçük kızın kanser olduğu belirlendi. Yaklaşık iki ay önce tedavisine başlanan Ayşenur’un kemoterapisi devam ederken, doktorlar ilk değerlendirmelerde tedaviye belirgin cevap alındığını açıkladı.

ALINAN PARÇA KÖTÜ HUYLU ÇIKTI

Kızının boynundaki şişliğin uzun süre geçmediğini anlatan anne Çiğdem Keklikoğlu, ilk olarak gittikleri hastanede verilen ilaçların ardından yeniden kontrole gittiklerini söyledi. Şişliğin devam etmesi üzerine Antalya Şehir Hastanesi hematoloji bölümüne yönlendirildiklerini belirten Keklikoğlu, "Buraya geldiğimizde doktorlar Ayşenur'un boynundaki şişliğe bakıp yatış yapmanız gerekiyor dedi. Hastanede yattık, parça alındı, parça da kötü huylu çıkınca tedavisine başlandı. Tedavimiz devam ediyor" diye konuştu.

Antibiyotiğe rağmen geçmeyince soluğu hastanede aldılar! Boynundaki şişlik o hastalığın habercisiymiş

"İLK ÖĞRENDİĞİMDE YIKILDIM"

Tanıyı öğrendiğinde yaşadıklarını anlatan Keklikoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Çocuğumun hastalığını ilk öğrendiğimde yıkıldım, kötü oldum. Şokun etkisinden çıkamadım. Mecbur alışmak zorunda kaldım. Moral vermek istedim çocuğuma, morale ihtiyacı var. Gripten geliyor, nezlesin dedim. O yüzden boğazın şişti dedim. Doktorlarımızın hepsinden Allah razı olsun."

BİYOPSİYLE TANI KONULDU

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Mediha Akcan, Ayşenur'un boynundaki şişliğin antibiyotik tedavisine rağmen büyümeye devam etmesi üzerine kendilerine başvurduğunu söyledi. Bu tür durumlarda tümör olasılığını değerlendirdiklerini belirten Akcan, görüntüleme tetkiklerinin ardından doku tanısı için biyopsi yaptıklarını kaydetti.

Akcan, "Biyopsi sonucunda da bir çocukluk çağı tümörü olan rabdomyosarkom tanısını aldık. Ayşenur bize boyunda şişlik şikayeti ile geldi. Önce antibiyotik tedavisi verilmiş ama antibiyotik tedavisine cevap vermediği ve şişlik büyümeye devam ettiği için geldi. Biz böyle durumlarda genellikle malign hastalık dediğimiz tümörel oluşum olabilir mi diye değerlendiriyoruz. Ve yaptığımız filmler sonucunda da böyle bir şey olabileceğini düşündük, oradan doku tanısına gitmek için biyopsi aldık. Biyopsi sonucunda da bir çocukluk çağı tümörü olan rabdomyosarkom tanısını aldık. Tanıyı aldıktan sonra sistemik kemoterapi tedavisine başladık" dedi.

Antibiyotiğe rağmen geçmeyince soluğu hastanede aldılar! Boynundaki şişlik o hastalığın habercisiymiş

Ayşenur'un tedavisinde radyoterapinin de önemli bir basamak olduğunu ifade eden Akcan, hastanedeki radyasyon onkolojisi ekibinin desteğiyle kemoterapiyle eş zamanlı uygulanan radyoterapinin tamamlandığını bildirdi.

"İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GAYET İYİ GİDİYOR"

Sistemik kemoterapinin devam edeceğini belirten Akcan, "kemoterapi ve radyoterapiyi birlikte değerlendirdiğimizde ilk etapta tedaviye cevabımız belirgin derecede var gözüküyor. Ama şimdi tabii ki tedavinin belli aşamalarında kabaca bir 4-5 hafta sonrasında tekrar MR kontrollerini çekeceğiz. Şu anda ilk değerlendirmemizde tedavi cevabımız var, Gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"4-6 AYLIK TEDAVİ SÜRECİ OLACAK"

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Ayşe Nur Akınel, çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinin farklı branşların katılımıyla yürütülen bir ekip işi olduğunu söyledi. Biyopsi aşamasında cerrahi ekibin, radyoterapi aşamasında radyasyon onkolojisi ekibinin desteğini aldıklarını belirten Akınel, hemşirelik bakımı ve ailenin tedaviye uyumunun da sürecin bir parçası olduğunu kaydetti. Akınel, "Neyse ki Ayşenur'da radyasyon, onkolojisi, radyoterapi kısmında belirgin bir yan etki görmeden bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamladık. Şimdi sistemik kemoterapisini de tamamlayıp inşallah tedaviyi kestiğimiz günleri de göreceğiz" dedi.

Tedavi planına ilişkin bilgi veren Akınel, "Önümüzde bir 4-6 ay kadar daha sistemik tedavi süreci olacak. Bir 4-5 hafta sonra ara değerlendirmemizi göreceğiz. Sonrasında da pet ile değerlendireceğiz" diye konuştu.

Tedavisi Antalya Şehir Hastanesi'nde devam eden Ayşenur Keklikoğlu ise "Boynumda bir şişlik vardı, kayboldu. Boğazımda hiç acıma yok. Hiçbir hastalık olmadı. Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Antibiyotiğe rağmen geçmeyince soluğu hastanede aldılar! Boynundaki şişlik o hastalığın habercisiymiş

ÇOK CİDDİ BİR KİLO KAYBI YAŞAMADI

Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Ayşenur'un hastalığının baş-boyun bölgesinde bulunması nedeniyle radyoterapinin yan etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi. Ağız mukozasının hassas olduğuna dikkati çeken Küçüktülü, yan etkilerin önlenmesi ve azaltılmasında takip ile destek tedavisinin önemini anlattı. Küçüktülü, "Çok güzel bir yan etki takibi ve destek tedavisiyle Ayşenur'u yemek yemek problemleri yaşamadan, çok ciddi bir kilo kaybı yaşamadan, çok mutlu bir biçimde burada tedavi olmasını sağladık" dedi.

Radyoterapi sırasında kullanılan maskeye Ayşenur'un uyum gösterdiğini anlatan Küçüktülü, "Bu maskeden yetişkin hastalar bile çok korkabiliyor. Yüzün şeklini alması için sıcak olarak yüze yerleştiriliyor, ardından kısa sürede soğuyarak şekil alıyor. Ayşenur, küçük yaşına rağmen tüm bunları büyük bir olgunlukla karşıladı" ifadelerini kullandı.

Antibiyotiğe rağmen geçmeyince soluğu hastanede aldılar! Boynundaki şişlik o hastalığın habercisiymiş

ANTİBİYOTİĞE RAĞMEN BÜYÜYEN ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Çocuklarda boyun bölgesindeki lenf bezi şişliklerine sık rastladıklarını belirten Dr. Mediha Akcan, bunların büyük bölümünün iyi huylu olduğunu söyledi. Kötü huylu hastalıklarda tanının gecikmemesi için şişliğin seyri ve eşlik eden belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Akcan, ailelere şu uyarıda bulundu:

"Eğer antibiyotik tedavisi altında büyümeye devam ediyorsa, kilo kaybı eşlik ediyorsa, kemik ağrısı varsa, antibiyotiğe cevap vermeyen ateş durumu varsa veya vücudunda kolay morarmalar, küçük küçük morluklar oluştuysa, böyle durumlarda vakit kaybetmeden bir çocuk hematoloji, onkoloji hekimine, merkezine başvurmalarını öneriyoruz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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