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Arıdan kurtulmak isterken kaza yaptı! Kamyonet küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir kamyonet sürücüsü, araca giren arı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, şarampole yuvarlanan kamyonet küle döndü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ekmek taşıyan kamyonet sürücüsü, camdan içeri giren arıdan korktu. Kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan baz istasyonuna çarparak durabildi.

KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Şarampole yuvarlanan kamyonet alev alev yandı. Sürücü kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürürken, kamyonet ve içerisindeki ekmekler küle döndü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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