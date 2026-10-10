Erzurum'da babasından kalan merakı 11 araçlık klasik otomobil koleksiyonuna dönüştüren Burak Arpacık, milyonlarca lira değerindeki araçları garajında sergiliyor. Araçların yaklaşık değerinin 60 milyon lira olduğunu belirten otomobil tutkunu, Türkiye'de sadece 2 tane bulunan klasik araçtan birinin Erzurum'da olduğunu belirtti.

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Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık, yaklaşık 10 yıl önce babasından devraldığı klasik otomobil merakını 11 araçlık koleksiyona dönüştürdü.

Pasinler ilçesi yolu üzerindeki bir fabrikada bulunan koleksiyonda, 1959 modelden 1978 modele kadar farklı marka ve modellerde 11 klasik otomobil yer alıyor. Mustang, Chevrolet, Mercedes ve Buick gibi markalara ait araçların bulunduğu koleksiyonun toplam değerinin yaklaşık 55-60 milyon TL olduğu belirtildi.

Babasından kalan merakla başladı! Paha biçilemez koleksiyonu göz kamaştırıyor

Arpacık'ın garajında farklı renk ve modellerde 11 klasik otomobil yer alıyor. Araçlar arasında iki kapılı, otomatik ve V8 motorlu modellerin yanı sıra geçmişte Adana milletvekillerinden birinin makam aracı olarak kullanıldığı belirtilen 1962 model Chevrolet Impala ile dünyada 3 bin 88 adet üretildiği ve Türkiye'de yalnızca 2 tane bulunduğu belirtilen 1968 model Ford Mustang de bulunuyor.

Babasından kalan merakla başladı! Paha biçilemez koleksiyonu göz kamaştırıyor

Yaklaşık 10 yıldır klasik otomobillerle ilgilenen Arpacık, araçlarını zaman içerisinde biriktirirken otomobillerin orijinalliğini korumaya çalışıyor. Klasik otomobillerin değerini ise aracın nadirliği, orijinalliği, geçmişi ve kondisyonu belirliyor.

Babasından kalan merakla başladı! Paha biçilemez koleksiyonu göz kamaştırıyor

"ARAÇLARIN FİYATI PAHA BİÇİLMEZ"

Garajında 11 tane klasik aracı olduğunu ifa eden Burak Arpacık, "Bunlar 59 modelden başlıyor 78 modele kadar. Araçlarımız mevcut. İçlerinde tabii bunlar tek kapı, otomatik ve V8 motor olduğundan dolayı klasikte bunlar değerli araçlar. Biz de burada bana babamdan kalma, yani babamın, benden önce babamın da klasik araçlara merakı vardı. Ben de ondan devraldım. İşte kendi çabalarımızca arabalarımıza işte düzenli bir şekilde bakıyoruz. 10 yıldır klasik araçlara karşı merakım var. Bana göre araçların fiyatı paha biçilmez. Sonuçta hepsinin farklı bir anısı, farklı bir hikayesi var. Ama genel olarak yani bir fiyat olarak da sorarsan da hemen hemen hepsi 55-60 milyon civarında fiyatları var. Favori aracım ise Chevrolet Corvette Stingray diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Babasından kalan merakla başladı! Paha biçilemez koleksiyonu göz kamaştırıyor

"TÜRKİYE'DE SADECE İKİ TANE VAR"

Erzurum Klasik Arabalar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler ise, "Grup üyelerimizden Burak Arpacık kardeşimizin garajındayız. Garajda 11 farklı aracımız var. 6 farklı markaya sahipler. 1959 ve 1978 yılları arasına sahip modelleri. Araçlarımızın yüzde 80'i iki kapı modeldir. İki kapı model araçlar klasiklerde genelde aranan niteliktir. Nispeten direksiz araçlarımız da kıymetli olsa da iki kapı araçlar genelde klasikte zirvedir. Burada da muhtelif özelliklere sahip araçlar vardır. Mesela geçmişte Adana milletvekilinin makam aracı olarak kullandığı bir aracımız var. Onun yanı sıra dünyada 3 bin 88 adet üretilip Türkiye'de sadece şu an iki tane olan ve birisi de Erzurum'da bu garajda olan Ford Mustang bir aracımız var" diye konuştu.

Babasından kalan merakla başladı! Paha biçilemez koleksiyonu göz kamaştırıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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