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Bahçelievler'deki kuyumcu soygunu hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahçelievler&#039;deki kuyumcu soygunu hayrete düşürdü
İstanbul, Bahçelievler, Kuyumcu Soygunu, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuyu soyan hırsızların planı şaşkına çevirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede, bodrum katının ve kasanın altının hiltiyle delindiği ortaya çıktı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen bir kuyumcu soygunu gündem oldu. Hırsızların bodrum katından kuyumcunun zeminini ve kasanın altını deldikleri ortaya çıktı. Zanlılar içeriye girdikten sonra, ziynet eşyalarını çaldı ve kaçtı.

KASA BÖLÜMÜNE GEÇMEK İÇİN HİLTİ KULLANDILAR

Emniyet ekipleri olay yerinde geldikten sonra hızla incelemeye geçti. Gece saatlerinde apartmanın bodrum katına giren zanlıların, buradan kuyumcunun zeminini hiltiyle alt taraftan delerek kasanın bulunduğu yere ulaştığını belirlendi.

Bahçelievler'deki kuyumcu soygunu hayrete düşürdü - 1. Resim

Kasayı da altından delerek içindeki altınları çalan şüphelilerin, kullandığı aletleri de bodrum katta bırakarak kaçtığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Apartmanın sahibi Muhsin Koç, yaşanan hırsızlıkla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların bir kişinin sığacağı kadar bir delik açtığını belirterek, kuyumcunun kasasının da oksijen kaynağı kullanılarak delindiğini anlattı.

Koç, "Bu adam uzman, bu işi iyi bilen biri. Bu bina bizim, ben bu kadar uğraşsam kasayı denk getiremem." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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