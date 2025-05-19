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Bahçesinde karşılaştı, "Kanun namına teslim ol" deyince kaçırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da bahçesine giren tilkiyle göz göze gelen vatandaş "Kanun namına teslim ol. Seni yakaladım" diye seslendi. Kurnaz tilki bir anda ortadan kayboldu.

Suluova ilçesine bağlı Bir Eylül Mahallesi'ndeki evinin yakınlarına yuva kuran tilkileri bir süredir takip eden Hasan Öztürk, girdiği bahçesinde tavuklarına saldırmasından endişelendiği tilkiyle karşı karşıya kaldı.

Bahçesinde karşılaştı, "Kanun namına teslim ol" deyince kaçırdı! - 1. Resim

"KANUN NAMINA TESLİM OL" DEYİNCE KAÇTI

"Kanun namına teslim ol. Seni yakaladım" diye seslenen Öztürk ile göz göze gelen tilki kaçarak ortadan kayboldu.

Bahçesinde karşılaştı, "Kanun namına teslim ol" deyince kaçırdı! - 2. Resim

"BİR DAHA GELİRSE TAVUK HEDİYE EDECEĞİM"

Daha önce hiç karşılaşmadığı tilkinin, doğası gereği tavukların peşinde olduğunu bildiği için zarar vermeyi düşünmediğini anlatan Öztürk, "Yeniden gelirse bir tane tavuk hediye edeceğim. Onlar da rahatlasın ben de" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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