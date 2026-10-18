Bartın'da fırtına: Dalga boyu 6 metreyi aştı, tekneler limana sığındı
Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar deniz ulaşımını ve balıkçılığı olumsuz etkiledi. Tekneler limanda güvenli alanlara çekilip balıkçılar karaya sığınırken, ekipler vatandaşların kıyıya yaklaşmaması için sahil şeridinde güvenlik tedbirlerini artırdı.
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Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.
TEKNELER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI
Dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.
BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı. Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri ise deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.
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