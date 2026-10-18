Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar deniz ulaşımını ve balıkçılığı olumsuz etkiledi. Tekneler limanda güvenli alanlara çekilip balıkçılar karaya sığınırken, ekipler vatandaşların kıyıya yaklaşmaması için sahil şeridinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

TEKNELER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Bartın'da fırtına: Dalga boyu 6 metreyi aştı, tekneler limana sığındı

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı. Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Bartın'da fırtına: Dalga boyu 6 metreyi aştı, tekneler limana sığındı

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri ise deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Amasra Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAmasra

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