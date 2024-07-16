Başı ve kulakları ilginç olan yılan görenleri korkuttu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi. Sahildeki kayanın üzerinde görüntülenen yılan görenleri hayrete düşürdü. Yılana bir bakan bir daha baktı.

Türkiye'de pek çok yılan türü görülürken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde pek çok kişinin ilk defa karşılaştığı bir yılan türü görüntülendi.

Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen ilginç görünümlü yılan bir süre sonra gözden kayboldu. Yılanı görüntüleyen vatandaşlardan Deniz Kuşseven şunları belirtti:

"İLK DEFA BÖYLE BİR YILANLA KARŞILAŞTIM"

“Tatil için Fethiye'ye gittim. Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti.”

Korkunç görünümlü yılanın bir süre sonra gözlerden kaybolduğu söylendi.