Bedava toplanıyor… Tansiyon, kolesterol, prostata çare! Kilosu 100 TL

Sivas’ın dağlık ve yüksek kesimlerinde yetişen, kısa hasat dönemiyle dikkat çeken karamuk meyvesi tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 70 ila 100 TL arasında satılan meyve, taze tüketimin yanı sıra reçel, komposto ve çay yapımında da kullanılıyor.

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Sivas'ın ilçe ve köylerinde dağlık bölgelerde ve yüksek kesimlerde yetişen karamuk meyvesi, kısa süren hasat dönemi sonrası tezgahta yerini aldı.

Yaklaşık bir aylık tüketim dönemi bulunan meyve, hem taze olarak hem de reçel ve komposto yapımında kullanılıyor. Kurutularak çay şeklinde de tüketilebilen meyve, tansiyon, kolesterol, prostat, idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığa fayda sağlarken kan yapma özelliği ile ön plana çıkıyor. Karamuk meyvesinin tezgahta kilosu 70-100 TL arasında değişiyor.

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BİRÇOK HASTALIĞA DEVA…

Karamuk meyvesinin farklı şekillerde tüketildiğini belirten hal esnafından Ethem Yıldız, meyvenin ilaç hammaddesi olarak da kullanıldığını ifade etti. Yıldız, "Karamuk çileğe benzeyen bir meyvedir. Bir aylık bir tüketim dönemi vardır. Bir anda toplanıp satışa sunulup bir anda da bitebilir. Karamuk meyvesi şeker hastaları için bire bir sağlıklı bir meyve. Tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları, prostat, gibi birçok hastalığa faydalıdır. Özellikle kan şekerini düşürür ve kan yapma özelliği vardır. İçinde C vitamini vardır. Kanser hastaları için ise hızlı ilerleyen metabolizmayı hızlandırır" ifadelerini kullandı.

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"İNSANLAR YENİ YENİ TÜKETMEYE BAŞLADI"

Faydasını öğrenen kişilerin tüketime daha fazla ilgi gösterdiğini anlatan Yıldız, "Çok faydalı bir meyve. Karamuk meyvesi normalde tüketilebilir. Kompostosu yapılabilir, reçeli yapılabilir. Kurusu ise çay olarak tüketilebilir. Karamuk ilaçta hammadde olarak da kullanılır. Birçok derde deva bir meyve. Dağlık bölgelerde ve yüksek yerlerde yetişen bir meyve. Köylüler bu meyveyi biliyorken şehirde ki insanlar yeni yeni tüketmeye başladı. Faydalarını öğrettikten sonra devamlı tüketiliyor" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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