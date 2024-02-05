Yıllar önce çektiği fotoğrafta kocasını gören kadın şaşkına döndü: Buna bakarken hala titriyorum

Malezyalı fenomen Jenn Chia, 10 yıl önce çektiği fotoğrafta kocasının hemen arkasında durduğunu fark etti. Genç kadın, o dönem birbirlerinden tamamen habersiz oldukları fotoğrafı görünce şaşkına döndüğünü ve kareye bakarken hala titrediğini itiraf etti.

Sosyal medyada, Jenn Chia isimli fenomenin kocasıyla tanışmadan önce karşılaştığını fark ettiği fotoğraf gündem oldu. Genç fenomen, yıllar önceki tesadüfü fark ettiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirdi.

TANIŞMADAN ÖNCE KARŞILAŞMIŞLAR

Kocasıyla tanışmadan, yıllar önce karşılaştığını fark eden Jenn Chia isimli fenomen kareyi fark ettiğinde durumun ürkütücü olduğunu fark etti. Chia yıllar fotoğrafı Ekim 2012'de, tanışmalarından iki yıl önce ve evlenmelerinden 11 yıl önce çekmişti. Kendisi tiyatrodaydı ve kocası Jon, birbirlerinden habersiz bir şekilde bilet kuyruğunda beklerken arka planda kalmıştı.

YILLAR SONRA FARK ETTİ

Jenn, kocası Jon'un arkasında durduğu ve hiçbir fikrinin olmadığı fotoğrafını Instagram'da paylaştığı gönderide "Buna bakarken hâlâ titriyorum" diye yazdı. 32 yaşındaki Malezyalı fenomen, İngiltere doğumlu Malezyalı şarkıcı Jon Liddell ile fotoğrafın çekilmesinden iki yıl sonra tanıştı. Jenn "Aynı yerdeydik ama birbirimizin varlığından haberimiz yoktu. Doğru zamanda tanıştık." diye not düştü.