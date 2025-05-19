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Belediye Başkanının evini talan etti! Son mağdur Hüseyin Avni Coşkun Çebi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl bahar ayları ile yayla evlerine dadanan ayılar bu kez Trabzon'un Araklı ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin yayladaki evini talan etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, yayla evlerine girerek yiyecek arıyor. Evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri giren ayılar ortalığı adeta savaş alanına çeviriyor. Evlerine dönen bölge sakinleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönüyor.

SON MAĞDUR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bin 800 rakımlı Bahçecik Mahallesi'nde evi bulunan ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin evi de ayılardan nasibini aldı. Pencereyi kırarak evin içerisine giren ayı özellikle mutfak bölümündeki bütün parçaları kırarak maddi hasara yol açtı.

"AYIYA TORPİL İŞLEMİYOR"

Başkan Çebi'nin evine ayı girdiğini fark eden yöre sakinlerinde Yalçın Çebi, çektiği görüntü ile ayının torpil yapmayarak belediye başkanın evine de girdiğini söyledi. Çebi, "Ayıya torpil işlemiyor. Coşkun başkanın evine de girmiş. Torpil morpil yok. Buraları hep yıkmış. Bunlara yazın et attığım için benim oraya girmedi. Burası yıkılmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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