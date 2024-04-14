Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi

Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi

Yaşam Haberleri  / Ajanslar

Bilim dünyasının en yüksek para ödülü kabul edilen Breakthrough Ödülleri ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleşti. Sinema Filmleri Akademi Müzesi'nde (Academy Museum of Motion Pictures) düzenlenen tören öncesinde kırmızı halıda yıldızlar geçidi vardı.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Breakthrough Prize ödül töreni bilim ve matematiğin önde gelen isimlerini eğlence, teknoloji, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirdi.

Los Angeles Academy Museum of Motion Pictures'da düzenlenen tören, aktör ve Emmy Ödülü sahibi James Corden sunuculuğuyla yapıldı.

Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi - 1. Resim

Tören Hollywood yıldızları başta olmak üzere, bilim, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin sunuculuğuyla gerçekleşti.

Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi - 2. Resim

Bill Gates, Elon Musk, Robert Downey Jr, Kim Kardashian, Regina King, Brie Larson, Jessica Chastain, Lily Collins, Alicia Keys, Zoe Saldaña, Olivia Wilde, Venus Williams, Michelle Yeoh, Bradley Cooper, Orlando Bloom, Margot Robbie törene katılan isimler arasındaydı.

Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi - 3. Resim

Breakthrough Prize ile her yıl 15 milyon dolardan fazla ödül veriliyor. Her bir ödül 3 milyon dolar olan ödüllerinde ana kategorileri "Life Sciences, Fundamental Physics ve Mathematics" (Hayat Bilimleri, Temel Fizik ve Matematik) alanlarında veriliyor.

Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi - 4. Resim

Ayrıca, her yıl kariyerinin başındaki seçkin araştırmacılara Fizik ve Matematik alanlarında Yeni Ufuklar Ödülleri (100.000 $) ve doktorasını yeni tamamlamış ve önemli sonuçlar elde etmiş kadın matematikçileri ödüllendiren Maryam Mirzakhani Yeni Sınırlar Ödülü (50.000 $) yer alıyor.

2024 BREAKTHROUGH ÖDÜL LİSTESİ

Bu yılki kazananlar şu şekilde:

  1. Simon Brendle - Matematik 
  2. John Cardy - Temel Fizik
  3. Thomas Gasser - Hayat Bilimleri
  4. Sabine Hadida - Hayat Bilimleri 
  5. Demis Hassabis - Hayat Bilimleri 
  6. John Jumper - Hayat Bilimleri 
  7. Carl June - Hayat Bilimleri 
  8. Hidetoshi Katori - Temel Fizik 
  9. Paul Negulescu - Hayat Bilimleri
  10. Michel Sadelain - Hayat Bilimleri
  11. Ellen Sidransky - Hayat Bilimleri
  12. Andrew Singleton - Hayat Bilimleri
  13. Fredrick Van Goor - Hayat Bilimleri
  14. Jun Ye - Temel Fizik
  15. Richard Youle - Hayat Bilimleri
  16. Alexander Zamolodchikov - Temel Fizik
  17. Hannah Larson ve Laura Monk - Maryam Mirzakhani Yeni Sınırlar Ödülü
  18. Sia Godika - Breakthrough Genç Ödülü

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Ajanslar
Tatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü: 66 kişi öldü, binlerce kişi yaralandıKaragümrük-Fenerbahçe maçı canlı anlatım blog | Şampiyonluk yolunda kritik viraj
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramda Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını! 3 günde 10 bin kişi gezdi - YaşamBayramda Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını! 3 günde 10 bin kişi gezdiEsnafın soğuk su dolabına astığı yazı görenleri şaşkına çevirdi - YaşamEsnafın soğuk su dolabına astığı yazıyı görenler şaştı kaldıYeni seyir terası için Kahramanmaraş'a akın ettiler - YaşamYeni seyir terası için Kahramanmaraş'a akın ettilerÜsküp'ten Mekke'ye pedal çeviriyorlar! Hac yolcuları Bursa'da mola verdi - YaşamÜsküp'ten Mekke'ye pedal çeviriyorlar!Van'da iki araç çarpıştı: 11 yaralı - YaşamVan'da iki araç çarpıştı: 11 yaralıAlkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - YaşamAlkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...