Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi

Bilim dünyasının en yüksek para ödülü kabul edilen Breakthrough Ödülleri ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleşti. Sinema Filmleri Akademi Müzesi'nde (Academy Museum of Motion Pictures) düzenlenen tören öncesinde kırmızı halıda yıldızlar geçidi vardı.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Breakthrough Prize ödül töreni bilim ve matematiğin önde gelen isimlerini eğlence, teknoloji, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirdi.

Los Angeles Academy Museum of Motion Pictures'da düzenlenen tören, aktör ve Emmy Ödülü sahibi James Corden sunuculuğuyla yapıldı.

Tören Hollywood yıldızları başta olmak üzere, bilim, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin sunuculuğuyla gerçekleşti.

Bill Gates, Elon Musk, Robert Downey Jr, Kim Kardashian, Regina King, Brie Larson, Jessica Chastain, Lily Collins, Alicia Keys, Zoe Saldaña, Olivia Wilde, Venus Williams, Michelle Yeoh, Bradley Cooper, Orlando Bloom, Margot Robbie törene katılan isimler arasındaydı.

Breakthrough Prize ile her yıl 15 milyon dolardan fazla ödül veriliyor. Her bir ödül 3 milyon dolar olan ödüllerinde ana kategorileri "Life Sciences, Fundamental Physics ve Mathematics" (Hayat Bilimleri, Temel Fizik ve Matematik) alanlarında veriliyor.

Ayrıca, her yıl kariyerinin başındaki seçkin araştırmacılara Fizik ve Matematik alanlarında Yeni Ufuklar Ödülleri (100.000 $) ve doktorasını yeni tamamlamış ve önemli sonuçlar elde etmiş kadın matematikçileri ödüllendiren Maryam Mirzakhani Yeni Sınırlar Ödülü (50.000 $) yer alıyor.

2024 BREAKTHROUGH ÖDÜL LİSTESİ

Bu yılki kazananlar şu şekilde: