Bilimin Oscarları sahiplerini buldu! 2024 Breakthrough Ödülleri verildi
Yaşam Haberleri / Ajanslar
Bilim dünyasının en yüksek para ödülü kabul edilen Breakthrough Ödülleri ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleşti. Sinema Filmleri Akademi Müzesi'nde (Academy Museum of Motion Pictures) düzenlenen tören öncesinde kırmızı halıda yıldızlar geçidi vardı.
Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Breakthrough Prize ödül töreni bilim ve matematiğin önde gelen isimlerini eğlence, teknoloji, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirdi.
Los Angeles Academy Museum of Motion Pictures'da düzenlenen tören, aktör ve Emmy Ödülü sahibi James Corden sunuculuğuyla yapıldı.
Tören Hollywood yıldızları başta olmak üzere, bilim, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin sunuculuğuyla gerçekleşti.
Bill Gates, Elon Musk, Robert Downey Jr, Kim Kardashian, Regina King, Brie Larson, Jessica Chastain, Lily Collins, Alicia Keys, Zoe Saldaña, Olivia Wilde, Venus Williams, Michelle Yeoh, Bradley Cooper, Orlando Bloom, Margot Robbie törene katılan isimler arasındaydı.
Breakthrough Prize ile her yıl 15 milyon dolardan fazla ödül veriliyor. Her bir ödül 3 milyon dolar olan ödüllerinde ana kategorileri "Life Sciences, Fundamental Physics ve Mathematics" (Hayat Bilimleri, Temel Fizik ve Matematik) alanlarında veriliyor.
Ayrıca, her yıl kariyerinin başındaki seçkin araştırmacılara Fizik ve Matematik alanlarında Yeni Ufuklar Ödülleri (100.000 $) ve doktorasını yeni tamamlamış ve önemli sonuçlar elde etmiş kadın matematikçileri ödüllendiren Maryam Mirzakhani Yeni Sınırlar Ödülü (50.000 $) yer alıyor.
2024 BREAKTHROUGH ÖDÜL LİSTESİ
Bu yılki kazananlar şu şekilde:
- Simon Brendle - Matematik
- John Cardy - Temel Fizik
- Thomas Gasser - Hayat Bilimleri
- Sabine Hadida - Hayat Bilimleri
- Demis Hassabis - Hayat Bilimleri
- John Jumper - Hayat Bilimleri
- Carl June - Hayat Bilimleri
- Hidetoshi Katori - Temel Fizik
- Paul Negulescu - Hayat Bilimleri
- Michel Sadelain - Hayat Bilimleri
- Ellen Sidransky - Hayat Bilimleri
- Andrew Singleton - Hayat Bilimleri
- Fredrick Van Goor - Hayat Bilimleri
- Jun Ye - Temel Fizik
- Richard Youle - Hayat Bilimleri
- Alexander Zamolodchikov - Temel Fizik
- Hannah Larson ve Laura Monk - Maryam Mirzakhani Yeni Sınırlar Ödülü
- Sia Godika - Breakthrough Genç Ödülü
Kaynak: Ajanslar