Yozgat’a bağlı Yerköy ile Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı arasındaki sınır, ilçelerin birbirine olan yakın mesafesi ile dikkat çekiyor. 62 yaşındaki Cengiz Öztürk ise “Yerköy ve Çiçekdağı birleşmiş durumda. Biz alıştık” yorumunu yaparken, Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden Ekrem Dinç ise “Ramazan ayında iftar saatinde 1 dakika fark var” dedi.

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İç Anadolu Bölgesi'nin iki komşu ilçesi olan Yozgat’a bağlı Yerköy ile Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı arasındaki sınır, dikkat çekiyor. Türkiye'nin coğrafi ve idari yapısındaki en ilginç yerleşim örneklerinden birini oluşturan bu sınırda, iki ilçe merkezi birbirine adeta yapışık halde bulunuyor. İki ilçenin sınır hatları, sokak ortalarından ve cadde kesişimlerinden geçiyor.

BİR TARAFI YOZGAT BİR TARAFI KIRŞEHİR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde farkında olmadan sık sık il ve ilçe sınırını geçerek ticaret yapıyor, sosyalleşiyor ve kamu hizmetlerinden yararlanıyor. Caddenin bir tarafı Yozgat il sınırları ve Yerköy belediye yetki alanında kalırken, hemen karşı tarafı Kırşehir iline ve Çiçekdağı Belediyesi'ne bağlı bulunuyor. İki ilçe arasındaki bu iç içe geçmiş yapı yöre halkı tarafından oldukça benimsenmiş durumda.

Bir adımda il değiştiren sınır! Bir tarafı Yozgat bir tarafı Kırşehir, iftar saatinde 1 dakika fark var

“BİR ADIM SONRA YERKÖY’E ADIM ATIYORUM”

Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden Ekrem Dinç şöyle konuştu:

Çiçekdağı’ndan bir adım sonra Yerköy’e adım atıyorum. Yerköy’de öğle namazını kıldım camiden çıktım. Yürüyüş yapıyorum, Çiçekdağı’ndaki evime gidiyorum. Herkes öyle alıştı ki Yerköy Çiçekdağı fark etmiyor. Cenazelerimiz bir, düğünlerimiz bir, örf adetlerimiz bir, pazarımız bir. Yerköy ve Çiçekdağı Pazarı Çarşamba günü Yerköy’de oluyor. Çiçekdağı halkı komple Yerköy’e geliyor. Dolmuş çalışıyor arası 5 kilometre. Ramazan ayında iftar saatinde 1 dakika fark var. Hocalar ‘Nerede oturuyorsanız oraya göre iftar yapabilirsiniz’ diyorlar ama herkes memleketini bekliyor.

Bir adımda il değiştiren sınır! Bir tarafı Yozgat bir tarafı Kırşehir, iftar saatinde 1 dakika fark var

"İKİ ŞEHİR İÇ İÇE GEÇMİŞ”

İş yerinin Çiçekdağı, evinin Yerköy’de olduğunu belirten 62 yaşındaki Cengiz Öztürk ise “Yerköy ve Çiçekdağı birleşmiş durumda. Biz alıştık. Yerköy halkının birçoğu Kırşehir bölgesinden gelme Çiçekdağlı. Yerköy ve Çiçekdağı bütün ticari ve bütün sosyal şeylerde bir aradalar. Resmi işlemlerde banka işlerinde hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Adres tarif ederken Yerköy’den Atatürk yolundan geldiğiniz takdirde yolu bozmadan direkt gelirseniz Çiçekdağı’na geçeceksiniz. Bizim yerimiz Çiçekdağı’nda diye tarif ediyoruz. Yerköy’de Kırşehir kültürü hakim. İki şehir iç içe geçmiş durumda” diye konuştu.

Bir adımda il değiştiren sınır! Bir tarafı Yozgat bir tarafı Kırşehir, iftar saatinde 1 dakika fark var

AYNI EVDE İKİ FARKI KOD

Öztürk, "Bazı evlerde evin yarısı Çiçekdağı’nda yarısı Yerköy sınırları içerisinde. Akıllı telefonlara geçmeden önce 0354 telefon kodu ile 0386 kodu kullanılıyordu. Aynı evin içerisinde kimi 0354 kodunu kullanıyordu kimi de 0386 Kırşehir kodunu kullanıyordu” dedi.

Bir adımda il değiştiren sınır! Bir tarafı Yozgat bir tarafı Kırşehir, iftar saatinde 1 dakika fark var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yozgat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYozgat

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