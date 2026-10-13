3,5 büyüklüğündeki Yalova depreminin ardından Çınarcık fayına dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez “Çınarcık çukuru iki ateş arasında” diyerek uyardı. Çukura hem doğudan hem de batıdan stres yüklendiğini belirten Bektaş “Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir” dedi.

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3 gün öce merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğündeki Marmara Denizi depreminin ardından yaptığı ilk açıklamada Çınarcık fayına dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Marmara’daki fayların sürünme davranışını desteklediğini belirtmişti.

“ÇINARCIK ÇUKURU İKİ ATEŞ ARASINDA”

Çınarcık fayının yavaş yavaş kaydığı ihtimalinin güçlendiğini belirten Bektaş’tan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, “Çınarcık çukuru iki ateş arasında” diyerek uyardı.

Osman Bektaş ‘Çınarcık Çukuru iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir

İKİ UÇLU STRES TRANSFERİ

“Havza mekaniği, Doğu’dan İzmit, Batı’dan Silivri yükleniyor” diyerek vurgulayan Bektaş, şunları söyledi:

1999 M7,4 İzmit depremi stres transferiyle Çınarcık Çukuru’na doğudan batıya yüklenirken; 2025 M6,2 Silivri depremi de batıdan doğuya gerilme aktarmıştır. Çınarcık Çukuru’nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir.

Osman Bektaş ‘Çınarcık Çukuru iki ateş arasında’ diyerek uyardı: Büyük deprem gelebilir

NE OLMUŞTU?

Tektonik hareketliliğin devam ettiği Türkiye’de artçı depremler meydana gelmeye devam ederken, 10 Ekim’de Marmara Denizi’nde merkez üssü Yalova olan bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7,96 kilometre olarak ölçülmüştü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü AFAD gibi 3,5 olarak açıklamış, derinliğini ise 13 kilometre olarak duyurmuştu.

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