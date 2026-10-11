Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul yine sallandı

Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında meydana gelen 2,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Saat 18.14’te kaydedilen depremin merkez üssünün Yalova’ya 5,93 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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Marmara Denizi, üst üste gelen sarsıntılarla hareketli saatler yaşıyor. Dün gece Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün aynı bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 18.14'te Marmara Denizi - Yalova Merkez açıklarında 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5,93 kilometre olarak hesaplandı.

"17 AĞUSTOS FAYININ DEVAMI"

Marmara Denizi'nde dün gece saat 22.08'de de yine Yalova açıklarında 7,9 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş, sarsıntı İstanbul'un birçok noktasında hissedilerek kısa süreli endişeye yol açmıştı.

Dün yaşanan sarsıntıyı değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin Çınarcık Çukuru içinde meydana geldiğini belirterek, "O bölgede çok sayıda fay var. Bu sarsıntı ihtimalen 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı niteliğinde. İstanbul ile bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar Fayı ile ilgili değil" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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