Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi: AFAD'dan açıklama geldi

Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi. Deprem uzmanı Okan Tüysüz, "Çok sayıda fay var, ihtimal, 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı, İstanbul ile bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar Fayı değil" bilgisini verdi. Öte yandan dakikalar sonra Ege Denizi'nde de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

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AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.08’de kaydedilen sarsıntı, İstanbul'da birçok noktada da hissedildi.

Yalova açıklarında olduğu açıklanan depremin derinliği 7,9 kilometre olarak duyuruldu.

"17 AĞUSTOS'TA KIRILAN FAYIN DEVAMI"

Prof. Okan Tüysüz, NTV Haber'e yaptığı açıklamada, "Çınarçık Çukuru içinde meydana geldi, çok sayıda fay var, ihtimal, 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı, İstanbul ile bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar Fayı değil" bilgisini verdi.

EGE DENİZİ DE SALLANDI

Marmara Denizi'ndeki depremden dakikalar sonra bu kez Ege Denizi 3 büyüklüğünde depremle sallandı.

Saat 22:26'da meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine yakın mesafede olduğu belirlenirken, yerin 9,03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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