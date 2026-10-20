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Yaşam

Bir şehri ayağa kaldıran olay! İstismar edip fuhşa zorladılar: 15 gözaltı

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Bir şehri ayağa kaldıran olay! İstismar edip fuhşa zorladılar: 15 gözaltı
Başlık ResmiBir şehri ayağa kaldıran olay! İstismar edip fuhşa zorladılar: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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