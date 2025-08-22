Boğulan kadını fark etti, başına gelen olaydan ders alarak kurtardı: Küçük bilgiler büyük işler yapar

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir köftecide yemek yiyen kadın nefes almakta güçlük çekince hareketleriyle kendini belli etmeye başladı.

Kadının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden işletmede görevli güvenlik görevlisi Mehmet Yurtal, kadına heimclich manevrası yaparak nefes almasını sağladı.

Kameraya yansıyan hayat mücadelesindeki müdahalesiyle güvenlik Yurtal, takdir topladı.

Yurtal 13 yaşındayken boğulma tehlikesi geçirdiğini, aynı müdahaleyle ablası tarafından yaşama tutundurulduğu söyledi.

Öğrendiği hayat kurtaran müdahaleyle kendisinin de eşinin hayatını kurtardığını söyleyen Yurtal, heimclich manevrası bilmenin gerekliliğine dikkat çekti.

YENİDEN NEFES ALMASINA VESİLE OLDUK

Müşterinin yemek yediği esnada nefes almakta güçlük çektiğini ve ardından müdahalede bulunduğunu ifade eden Mehmet Yurtal, "2020 yılından beri güvenlik görevlisiyim ve şuan aktif şekilde görevime devam ediyorum. Kendim noktamda dururken, müşterilerden birisinin boğulduğunu fark ettim. Göz bebeklerinin de büyüdüğünü görünce müdahale etme gereksinimi düşündüm. Köfte yiyordu, o esnada köfte takıldı boğazına heimclich manevrasıyla müdahalede bulundum. Ardından yeniden nefes almasına vesile olduk" dedi.

HEİMCLİCH MANEVRASI: KÜÇÜK BİLGİLER BÜYÜK İŞLER YAPAR

Heimclich manevrasını nasıl öğrendiğini anlatan Yurtal, "Ben 13 yaşındayken böyle bir boğulma tehlikesi geçirdim, ablam bana uygulamayı yaptı. Ondan sonra bende heimclich manevrasını öğrendim. Bundan 3-4 yıl önce denizde eşimin boğazına su kaçtı, ona da aynısını yaptım ve 2. heimclich müdahalem oldu. Mutluyum, küçük bilgiler büyük işler yapar. Heimclich manevrası önemli herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.