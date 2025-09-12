Bölge halkı gizemli helikopterin peşinde! Kimlikleri sorgulanınca gerginlik çıktı

Giresun'da son günlerde sık sık görülen mavi-beyaz renkli bir helikopter, son olarak Bulancak'a bağlı Erdoğan köyünde ortaya çıktı.

İlgili Haber Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti

İNGİLİZCE KONUŞTULAR

Görüntüleri çeken vatandaş, helikopterin bulunduğu alana yaklaşarak kamyonetteki bir kişiyle iletişim kurmaya çalıştı. Vatandaşın "Nerelisin?" sorusuna, kamyonetteki kişi İngilizce olarak "Kanadalıyım" cevabını verdi.

KAMERAYI KAPATMALARI İSTENDİ

Ancak, vatandaşın "Burada ne iş yapıyorsunuz?" ve "Ne arıyorsunuz?" sorularına cevap vermeyen kişi, sadece gülmekle yetindi. Bu sırada alanda bulunan başka bir kişi, çekim yapan vatandaşa müdahale ederek kamerayı kapatmasını istedi.

Ekipte bulunan bir kişi, daha sonra Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına yüksek gerilim hatlarının bakımı için çalıştıklarını söyledi. Bu sırada, ekipteki bir kişi, çekim yapan vatandaşı kendi cep telefonuyla kaydetmeye başladıktan sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.