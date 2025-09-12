Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Bölge halkı gizemli helikopterin peşinde! Kimlikleri sorgulanınca gerginlik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da son günlerde sık sık görülen mavi-beyaz renkli bir helikopter bölge halkı tarafından merak edildi. Son olarak dere kenarında yakıt ikmali yaptığı görülen helikopter vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Giresun'da son günlerde sık sık görülen mavi-beyaz renkli bir helikopter, son olarak Bulancak'a bağlı Erdoğan köyünde ortaya çıktı. 

İNGİLİZCE KONUŞTULAR

Görüntüleri çeken vatandaş, helikopterin bulunduğu alana yaklaşarak kamyonetteki bir kişiyle iletişim kurmaya çalıştı. Vatandaşın "Nerelisin?" sorusuna, kamyonetteki kişi İngilizce olarak "Kanadalıyım" cevabını verdi.

KAMERAYI KAPATMALARI İSTENDİ

Ancak, vatandaşın "Burada ne iş yapıyorsunuz?" ve "Ne arıyorsunuz?" sorularına cevap vermeyen kişi, sadece gülmekle yetindi. Bu sırada alanda bulunan başka bir kişi, çekim yapan vatandaşa müdahale ederek kamerayı kapatmasını istedi.

Bölge halkı gizemli helikopterin peşinde! Kimlikleri sorgulanınca gerginlik çıktı - 1. Resim

Ekipte bulunan bir kişi, daha sonra Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına yüksek gerilim hatlarının bakımı için çalıştıklarını söyledi. Bu sırada, ekipteki bir kişi, çekim yapan vatandaşı kendi cep telefonuyla kaydetmeye başladıktan sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

