Bolu'da kar yağışı başladı! Kartalkaya beyaza büründü

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları düşerken Bolu'da kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya, Sarıalan ve Gerede Arkut Dağı'nda sıcaklık eksi 1 dereceye gerilerken yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

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Türkiye'de ekim ayının ortasında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, Sarıalan bölgesi ve Gerede Arkut Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Bir gün önce sağanağın görüldüğü Kartalkaya'da yağışın kara dönüşmesiyle birlikte bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

KARTALKAYA'DA SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI

Bolu'nun Köroğlu Dağları zirvesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Kar yağışı yalnızca Kartalkaya ile sınırlı kalmadı. Sarıalan bölgesi ve Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da kar görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar gerilediği yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Boluda kar yağışı başladı! Kartalkaya beyaza büründü

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

16 Ekim tarihli tahminlere göre bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olabileceği belirtildi.

Meteoroloji, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

Boluda kar yağışı başladı! Kartalkaya beyaza büründü

GEÇEN YIL DA EKİM AYINDA KAR YAĞMIŞTI

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ekim ayında kar yağışı görülmesi geçen yıl da yaşanmıştı.

12 Ekim 2025 tarihinde Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri kar yağışının etkisi altına girmiş, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza bürünmüştü.

Gerede'deki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşmıştı.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A YENİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, İstanbul'da yaşanan şiddetli sağanağın ardından cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı.

Yağan, özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek Arnavutköy ve Beykoz gibi ilçelere dikkat çekti.

Cumartesi günü yağışların yeniden kuvvetlenebileceğini vurgulayan Yağan, İstanbul için sarı kodlu meteorolojik uyarının devam ettiğini bildirdi.

Yeni yağışların, önceki günlerde sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde risk oluşturabileceği belirtilirken vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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