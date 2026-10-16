Etkisi 2 gün süren sağanak sonrasında 83 yıllık yağış rekoru kırılan İstanbul için yeni uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji yağışların bugün öğle saatlerinde kuzeyde, akşam saatlerinde ise Avrupa Yakası’nda kuvvetli olacağını bildirdi. AKOM ise yağış etkisinin Pazartesi gününe kadar süreceği uyarısını yeniledi. Meteoroloji uzmanları ise Cumartesi gününe dikkat çekerek Arnavutköy, Beykoz’u uyardı.

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Son 83 yılın en büyük yağışını alan İstanbul’da 2 gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağışın olumsuz etkileri sürerken, gözler sağanak yağışın etkisini ne zaman kaybedeceğine çevrildi.

24 saatte 186 kilogram yağış düşen kent için yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün çok bulutlu sağanak yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı

AVRUPA YAKASI GECE SAATLERİNE DİKKAT

Kent genelinde sıcaklığın 14 derece olması beklenirken, yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’nda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı

AKOM: ETKİSİ PAZARTESİ’YE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji’nin ardından bir açıklama da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM, “Soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 15-17 °C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” diyerek uyardı.

Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda ülke genelinde de havanın çok bulutlu olacağını belirtti. Yapılan uyarıda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle;

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık (Min) En Yüksek Sıcaklık (Max) 17.10.2026 Cumartesi 11°C 15°C 18.10.2026 Pazar 11°C 16°C 19.10.2026 Pazartesi 14°C 17°C 20.10.2026 Salı 15°C 20°C 21.10.2026 Çarşamba 14°C 21°C 22.10.2026 Perşembe 14°C 19°C

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan

YÜKSEL YAĞAN: AVRUPA’DA ŞİDDETLİ GÖRECEĞİZ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, İstanbul'daki yağışlara ilişkin dün şöyle konuşmuştu:

Cuma günü biraz şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu güneyli rüzgarlar etkisiyle kuzey kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağışları göreceğiz. Arnavutköy gibi Beykoz gibi şehrin kuzey ilçelerinin etkileneceğini tahmin ediyoruz.

Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı

ORHAN ŞEN: CUMARTESİ ŞİDDETLİ OLABİLİR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bugün İstanbul’da yağışın aşırı olmayacağını belirterek “Cumartesi günü biraz daha şiddetli olabilir ama çarşamba günkü yağışın enkazı kaldırılırsa çok etkili olmayabilir. Takip etmek gerek” diyerek uyarmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİstanbul

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