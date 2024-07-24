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Böyle şaka mı olur! Afyonlu çekici neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Böyle şaka mı olur! Afyonlu çekici neye uğradığını şaşırdı
Afyonkarahisar, Emirdağ, Şaka, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da çekici sahibi adam, tamir için bir dükkana geldi. Aracının kendi kendine hareket ettiğini gören adam hem korktu hem de panik yaşadı. Öte yandan olayın çekici şoförünün arkadaşının şakası olduğu ortaya çıktı. 

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir çekici şoförü yolda kalan bir otomobili tamir için dükkana getirdi. 

Çekici şoförü dükkandaki ustayla araç için konuşurken çekicinin kendi kendine hareket ettiğini fark etti. Büyük panik yaşayan şoför daha sonra koşarak aracın başına geçip el frenini çekerek aracı durdurmayı başardı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda büyük panik yaşandı.

Etraf sakinleştikten sonrası ise olayın altından bambaşka bir gerçek çıktı. Aracın hareket etmesinin nedeninin bir başka çekici şoförünün arkadaşına şaka yapması olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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