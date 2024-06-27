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Böylesi ilk kez görüldü! İki ilçe istila altında, ilaçlama fayda etmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın iki ilçesinde bahçeleri adeta istila eden küçük beyaz kabuklu salyangozlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bahçeler adeta istila altında. İlaçlama fayda etmiyor, tırpanın ağzı kör oluyor...

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi ile İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde görülen küçük beyaz kabuklu salyangozlar meyve ve sebzelere zarar veriyor. Durumdan tedirgin olan vatandaşlar, bahçelerini ilaçlamalarına rağmen salyangozların yoğunlukları azalmıyor.

Böylesi ilk kez görüldü! İki ilçe istila altında, ilaçlama fayda etmiyor - 1. Resim

İLAÇLAMA FAYDA ETMİYOR

Bu sene aşırı derecede küçük salyangozların olduğunu ifade eden Mehmet Ali Akyüz isimli vatandaş, "İlaçlama yapmama rağmen yine de fayda etmedi. Artık ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Tırpanı çekerken onlara değiyor, tırpanın ağzı kör oluyor. Bahçenin her tarafında var. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Böylesi ilk kez görüldü! İki ilçe istila altında, ilaçlama fayda etmiyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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