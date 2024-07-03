Bu kez futbolu ile değil insanlığı ile gönülleri fethetti!

Hatay’da yaşayan 11 yaşındaki Esila Ongün, Avusturya maçı öncesi Arda Güler'e mektup yolladı. Yıldız futbolcu ise mektubu gördüğü gibi harekete geçti ve depremzede kız için video mesaj gönderdi. Arda, futbolunun yanı sıra insanlığıyla da gönüllere taht kurdu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup eden A Millî Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Yeni rakibimiz ise Hollanda oldu. 7'den 77'ye herkesin heyecanla takip ettiği millilere bir destek de depremin yıktığı Hatay’dan geldi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, milli takım futbolcularına mektup ve resim gönderdi.

11 yaşındaki Esila Ongün'ün kendisi için yazdığı mektubu ve çizdiği resmi alan milli gururumuz Arda Güler, depremzede çocuğa görüntülü bir mesaj gönderdi. Yaptığı hareketle gönülleri fetheden genç futbolcu, Esila'yı mutlu etti. Arda gönderdiği video mesajında, "Esila, mesajını gördüm mektubunu aldım, çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim inşallah bugün dualarınızla hepimiz için çok güzel bir maç geçer. Seviyorum seni dikkat et kendine" ifadelerine yer verdi.

"ARDA ABİYİ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Milli futbolcu Arda Güler’e mektup yazan 11 yaşında Esila Ongün, "Arda abi seni çok seviyorum. İnşallah maçınız güzel geçer. Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin. Başarılar ve seninle görüşmeyi çok istiyorum, inşallah görüşebilirim" ifadelerini kullandı.