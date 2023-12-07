Burası Amerika değil Türkiye! Dünyanın en zehirli yılanını kedi gibi sevdi, dev yılan az kalsın parmağını…

7 Aralık 2023 12:06 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:07

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan bir doğasever çektiği görüntülerle şoke etti. Dünyanın en zehirli yılanını kedi gibi sevdi. Dev yılan az kalsın parmağını… Görenler neye uğradığını şaşırdı.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILANINI KEDİ GİBİ SEVDİ

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan doğasever dünyanın en zehirli yılanları arasında bulunan koca engerek yılanını gözünü kırpmadan sevdi.

Doğada gezintiye çıkan Yalçın, koca engerek yılanı ile karşı karşıya geldi. Panik olamayan Ümit Yalçın, yılana yaklaşarak başını sevdi. O anlar ise cep telefonun kamerasıyla kayda alındı.

GÖRÜNCE SAKIN YAKLAŞMAYIN! ANINDA ÖLDÜRÜYOR

Bu tür yılanların oldukça saldırgan olduğunu ve bundan dolayı yaklaşırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Araziye çıktım bir yılana denk geldim. Türümüz Koca engerek yılanı. Zehirli bir yılan. Dünyanın zehirli yılanları arasına giriyor. Türümüze zarar vermediğimiz sürece, kendini güvende hissettiği sürece karşı tarafa zarar vermiyor. Kendini güvende hissetmediği zaman direk saldırı pozisyonu alıyor ve ısırma ihtimali artıyor. Türlerimizin özelliğini bilmediğimiz zaman yaklaşmayalım” dedi.