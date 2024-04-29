Şansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

Sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray'da Erden Timur'un yönetimde yer alıp, almayacağı henüz kesinleşmedi. Şansal Büyüka, seçime kısa süre kala gündem olacak bir çıkışta bulundu.

Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Erden Timur'un yeni sezonda Galatasaray'da devam etmeyeceğini dile getirdi.

343 adlı YouTube kanalındaki programında konuşan Büyüka, “Erden Timur’un Galatasaray’ın başarılarında inkar edilemez katkıları var. Benim duyduğum haber, kendi isteğiyle listeye girmek istemiyor. İşlerinin yoğunluğu ve her ne kadar söylemese de camia içinden bazı insanlara kırgın olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEM TİMUR AÇIKLAMASI

Yeniden aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in Erden Timur'un devam etmesini istediği konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özbek, "Önemli bir teşekkürü de Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur kardeşime ayırıyorum. Birlikte çıktığımız yolda elinden gelenin en iyisini Galatasaray için yapmaya çalıştı. Sırf başarılı oluyor diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmete devam edeceğinden eminim." görüşlerini dile getirmişti.