Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Şansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı

Şansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Şansal Büyüka&#039;dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı

Spor Haberleri

Sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray'da Erden Timur'un yönetimde yer alıp, almayacağı henüz kesinleşmedi. Şansal Büyüka, seçime kısa süre kala gündem olacak bir çıkışta bulundu.

Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Erden Timur'un yeni sezonda Galatasaray'da devam etmeyeceğini dile getirdi.

343 adlı YouTube kanalındaki programında konuşan Büyüka, “Erden Timur’un Galatasaray’ın başarılarında inkar edilemez katkıları var. Benim duyduğum haber, kendi isteğiyle listeye girmek istemiyor. İşlerinin yoğunluğu ve her ne kadar söylemese de camia içinden bazı insanlara kırgın olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Şansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEM TİMUR AÇIKLAMASI

Yeniden aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in Erden Timur'un devam etmesini istediği konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özbek, "Önemli bir teşekkürü de Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur kardeşime ayırıyorum. Birlikte çıktığımız yolda elinden gelenin en iyisini Galatasaray için yapmaya çalıştı. Sırf başarılı oluyor diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmete devam edeceğinden eminim." görüşlerini dile getirmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Simon Kjaer Süper Lig devine göz kırptı! Danimarkalı stoper Milan'dan ayrılacak - SporMilan ile yeni sözleşme imzalamadıİngiliz basını duyurdu! Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a Türkiye yolu göründü - Sporİngiliz basını duyurdu! Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a Türkiye yolu göründüArda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var' - SporArda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor - SporAlmanya şampiyonu Leverkusen, Fenerbahçeli yıldızı istiyorDerbide kırmızı kart gören Al-Musrati, PFDK'ye sevk edildi! Fred'e yaptığı faul çok tartışılmıştı - SporDerbide kırmızı kart gören Al-Musrati, PFDK'ye sevk edildi! Fred'e yaptığı faul çok tartışılmıştıYeni transfer rekorunun eli kulağında! Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli Arda Güler'i bile geçecek - SporYeni transfer rekorunun eli kulağında! Arda'yı geçecek
Sonraki Haber Yükleniyor...