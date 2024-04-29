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Kızıl Goncalar Birgül karakterini Makbule Sitare Akbaş canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızıl Goncalar Birgül karakterini Makbule Sitare Akbaş canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemin popüler dizilerinden biri olan "Kızıl Goncalar"da Birgül Tezel karakterine hayat veren Sitare Akbaş da bu oyunculardan biri. Peki Sitare Akbaş kimdir ve Birgül Tezel karakteri nasıl biri?

Gündemdeki dizilerin merak uyandıran karakterlerinden biri olan "Kızıl Goncalar"da Birgül Tezel karakterini canlandıran Sitare Akbaş, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki bu karakteri oynayan Sitare Akbaş kimdir? İşte detaylar...

Kızıl Goncalar Birgül karakterini Makbule Sitare Akbaş canlandırıyor - 1. Resim

KIZIL GONCALAR BİRGÜL KİMDİR?

Birgül Tezel, dizide Naim'in kız kardeşi ve Meryem'in görümcesi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da öğretmenlik yapan Birgül, abisi Naim'le arasında sorunlu bir ilişkiye sahiptir ancak yengesi Meryem ve yeğeni Zeynep'e karşı içtenlikle sevgi beslemektedir.

Kızıl Goncalar Birgül karakterini Makbule Sitare Akbaş canlandırıyor - 2. Resim

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988'de İstanbul'da doğan Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk adımını "Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle atmıştır. Ardından "Fatmagül’ün Suçu Ne?" (2011), "Dila Hanım" (2012), "Emanet" (2014), "Urfalıyam Ezelden" (2014), "Analar ve Anneler" (2015) gibi dizilerde rol almıştır. Genç yaşına rağmen dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde de rol almış olan Akbaş, son olarak "İstanbul Sokakları" (2016) dizisinde başrollerden birini üstlenmiştir.

Sitare Akbaş'ın oyunculuk yeteneği ve başarılı performansı, onu Türkiye'nin önde gelen genç oyuncularından biri haline getirmiştir. Kendine özgü tarzı ve karakterlere kattığı derinlikle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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