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Kızıl Goncalar dizisine Savcı Evren rolüyle katılan Didem İnselel babası hakkında açıklama yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızıl Goncalar dizisine Savcı Evren rolüyle katılan Didem İnselel babası hakkında açıklama yaptı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar’a katılmasıyla gündeme gelen oyuncu Didem İnselel’in babası kim, Mete İnselel’in kızı mı soruları araştırılıyor.

Mete İnselel kimdir, hayatı ve çocukları ve Didem İnselel’in babası olup olmadığı araştırılıyor.

Mete İnselel, 1970’li yıllarda meşhur olan Yeşilçam ve tiyatro oyuncusudur. 2 Aralık 1938 yılında Artvin’de doğan İnselel, sanat hayatına tiyatroda başladı. 

Filmlerden kazandığı parayı tiyatroya yatıran sanatçının, Kamuran İnselel ile olan evliliğinden bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuğu vardır.  Kızıl Goncalar dizisine Savcı Evren rolüyle katılan Didem İnselel babası hakkında açıklama yaptı - 1. Resim

15 Mayıs 1981 yılında henüz 42 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kızı Müfide İnselel ses sanatçısıdır. Oğlu Münir İnselel ise kendisi gibi oyuncuydu, 19 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybetti. 

Mete İnselel, soyisim benzerliğinden dolayı Didem İnselel’in babası olarak biliniyor. Ancak bu bilgi Didem İnselel tarafından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yalanlandı. Kızıl Goncalar dizisine Savcı Evren rolüyle katılan Didem İnselel babası hakkında açıklama yaptı - 2. Resim

Ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı 27 Aralık 2020 tarihli soru cevap etkinliğinde gelen  “Mete İnselel ve Müfide İnselel ile bir akrabalığınız var mı? Yoksa soyad benzerliği mi?” sorusuna “Muhtemelen benzerlik, varsa da uzak. Ama kan bağından daha canlarımdır her ikisi de” sözleriyle cevap verdi. Kızıl Goncalar dizisine Savcı Evren rolüyle katılan Didem İnselel babası hakkında açıklama yaptı - 3. Resim

Aynı soruya Müfide İnselel’in “Aynı soyadını taşımaktan gurur duyduğum. Bağ nereden bilinmez ama aileyiz biz” sözleriyle cevap verdiği görüldü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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