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CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Diyarbakır'da Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu.

Ana muhalefet partisi CHP 31 Mart yerel seçimlerinde uzun yıllar sonra büyük bir başarı elde etti. Yerel seçimde 35 büyükşehir kazanan CHP'de üzücü bir olay yaşandı. Yerel seçimlerde Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı evinde ölü bulundu.

CHP'Lİ ADAYI ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu - 1. Resim

Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu - 2. Resim

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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