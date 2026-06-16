Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gövde gösterisine sahne olan DENİZKURDU-II/2026 Tatbikatı, sadece askeri başarılarıyla değil, Seçkin Gözlemci Günü'nde yaşanan diplomatik bir gelişmeyle de bölge gündemine oturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Yunanistan askeri ataşelerinin yan yana oturarak tatbikatı takip ettiği anlara ait fotoğraf karesi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ayağa kaldırdı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’i kapsayan devasa bir coğrafyada icra edilen DENİZKURDU-II/2026 Tatbikatı, 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve yaklaşık 18 bin personelin katılımıyla tamamlandı. Son yıllarda geliştirilen yerli ve milli deniz silah sistemlerinin gövde gösterisine dönüşen tatbikat, eş zamanlı olarak yürütülen psikolojik ve diplomatik hamlelerle Ege'nin karşı kıyısında büyük bir siyasi krize yol açtı.

Tatbikat alanından sosyal medyaya düşen tek bir fotoğraf karesi, Yunan medyasında Atina hükümetine yönelik sert suçlamaların fitilini ateşledi.

"TÜRK TUZAĞI"

Tatbikat esnasında paylaşılan ve KKTC askeri ataşesi ile Yunanistan askeri ataşesinin yan yana oturarak operasyonu izlediğini gösteren anlar, Yunan ve Rum medyasında infiale neden oldu. Yunan haber sitesi Pentapostagma, yaşananları "Türk tuzağı" olarak nitelendirirken, bu kareden dolayı doğrudan Türk Genelkurmayı'nı sorumlu tuttu ve fotoğrafın KKTC ile Yunanistan arasında fiili bir temas algısı oluştuğunu yazdı. Newsbreak sitesi ise "Türkler askeri tatbikatta Yunanistan’ı nasıl küçük düşürdü?" başlığıyla manşet atarak Atina’yı acil açıklama yapmaya çağırdı. VoiceNews sitesi ise Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias’ı hedef alarak, yürütülen "sakin sular" politikasının bu diplomatik hatayla çöktüğünü iddia etti.

Tek bir kare yetti! Yunan basını çılgına döndü: Türklerin KKTC tuzağına düştük

RUM KESİMİ: "TÜRK PROPAGANDASININ KURBANI OLDUK"

Gelişmeler Kıbrıs Rum kesiminde de yankı buldu. Simerini gazetesine konuşan askeri ve siyasi analist Yiannos Charalambides, Yunan tarafının acemice davrandığını belirterek, "Bir şekilde bu tuzağa bastık ve Türk propagandasının kurbanı olduk. Yunan subayının orada oturması, sözde devleti hukuken ve siyasi olarak meşrulaştırıyor" yorumunu yaptı. 24 News ise "Yunan subayının Kıbrıs'taki işgal güçlerinin temsilcisiyle aynı noktada ne işi vardı?" sorusunu yöneltti.

Tek bir kare yetti! Yunan basını çılgına döndü: Türklerin KKTC tuzağına düştük

MİLLİ FÜZE VE TORPİDOLAR MAVİ VATAN'DA HEDEFLERİ PARÇALADI

Saha dışındaki bu diplomatik krizin gölgesinde, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde toplam sekiz füze ve bir torpido atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Tek bir kare yetti! Yunan basını çılgına döndü: Türklerin KKTC tuzağına düştük

AKYA VE ATMACA TAM İSABET

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait denizaltıdan ateşlenen AKYA Ağır Torpido hedef gemiyi doğrudan vurup batırırken, ATMACA Gemisavar Füzesi de en zor angajman açılarından hedefine tam isabet sağladı.

MİDLAS VE HİSAR-D GÖREVİNİ YAPTI

TCG İSTANBUL Fırkateyni’nden, yerli üretim MİDLAS Milli Dikey Atım Sistemi kullanılarak ateşlenen HİSAR-D RF Orta Menzilli Hava Savunma Füzesi, havadaki hedef uçağı başarıyla imha etti.

SİHA'LAR DENİZDE VURDU

TCG ANADOLU’dan kalkış yapan BAYRAKTAR TB3 SİHA, MAM-L mühimmatı ve elektronik harp poduyla ALBATROS İnsansız Deniz Aracı’nı tam isabetle vururken; TUSAŞ AKSUNGUR SİHA’dan atılan MAM-T mühimmatı da denizdeki suüstü platformunu imha etmeyi başardı.

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