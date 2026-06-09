Yunanistan ve GKRY basınında yer alan "Türk F-16'ları Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz etti" iddiası Ankara tarafından yalanlandı. Radar kayıtlarına göre, söz konusu uçuşların dördü KKTC hava sahasını ihlal ederken, Türk F-16'larının yalnızca tedbir amaçlı havalandığı ve herhangi bir taciz yaşanmadığı belirlendi.

Doğu Akdeniz’de her fırsatta gerilimi tırmandıracak provokasyonlara imza atan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ittifakı, bu kez de Türk Hava Kuvvetleri'ni hedef alan akılalmaz bir dezenformasyon kampanyasına girişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Avrupalı bakanların uçaklarının Türk F-16'ları tarafından taciz edildiği yönündeki asılsız iddialar, Ankara ve Lefkoşa’dan gelen açıklamalarla tamamen çürütüldü.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için Rum basını eliyle köpürtülen bu yalan rüzgarına Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da "Olayı araştıracağız" açıklamasıyla alet edilmeye çalışılırken, gerçeğin tam aksine Yunan askeri unsurlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını açıkça ihlal ettiği belgelendi.

Radar kayıtları Yunanistan'ın Türk F-16 yalanını ifşa etti! Gerçek bambaşka çıktı: Dendias'ı taşıyan uçaklar KKTC hava sahasını ihlal etmiş

ANKARA:"KKTC HAVA SAHASINI İHLAL ETTİLER"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan ve Rum medyasının sistematik olarak yaydığı "Türk jetleri Yunan hava sahasını ihlal etti ve bakanların uçaklarını taciz etti" iddiasını yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, radar kayıtlarına dayanan şu veriler paylaşıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-GKRY rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır."

Açıklamada ayrıca, Yunan tarafının Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 115’inci Kuruluş Yıldönümü kapsamında icra edilen eğitim uçuşlarını da manipüle etmeye çalıştığı belirtilerek, tüm uçuşların 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde yapıldığı ve Yunan hava sahasının kesinlikle ihlal edilmediği aktarıldı.

Radar kayıtları Yunanistan'ın Türk F-16 yalanını ifşa etti! Gerçek bambaşka çıktı: Dendias'ı taşıyan uçaklar KKTC hava sahasını ihlal etmiş

Gazeteci Dr. Sefa Karahasan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rum basınının tezgahını deşifre etti. Karahasan, Kıbrıs Rum basınının olayı nasıl abarttığına dair şunları söyledi:

KKTC'Lİ BAKAN ARIKLI: ORTADA TACİZ YOK, HER ZAMANKİ PROVOKASYONLARI

Gazeteci Sefa Karahasan'a konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Atina ve Lefkoşa yönetimlerinin Türk savaş uçaklarını haksız yere dünya gündemine taşıyarak mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti:

"Ortada bir taciz yok. Yapılan haberler yalan. Sınır ihlali yok, bir taciz yok. Bizim uçaklar kendi sınırları içerisinde görevlerini yapıyor. Rumların her zaman yaptığı gibi provokasyon haberleri bunlar."

Haberle İlgili Daha Fazlası