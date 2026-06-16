Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki plajlarda yapılan analiz sonuçlarına göre, ilçedeki 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride çıktı. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almadı.

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki plajların büyük bölümü en üst kategoride yer aldı.

25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edildi.

1 milyondan fazla kişi yaşıyor! Deniz suyu kalitesi mükemmel çıktı! 49 alanın 47’si tam not aldı

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası'nda yapılan son analizlerde 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer aldı. En çok tercih edilen plajlardan olan Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarında da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

1 milyondan fazla kişi yaşıyor! Deniz suyu kalitesi mükemmel çıktı! 49 alanın 47’si tam not aldı

ZAYIF KATEGORİ YOK

Kuşadası genelinde 49 yüzme alanından 19'unun mavi bayrak ödülüne sahip olduğu verilerde kaydedildi. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 47 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 45 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.

1 milyondan fazla kişi yaşıyor! Deniz suyu kalitesi mükemmel çıktı! 49 alanın 47’si tam not aldı

İŞTE PLAJLARIN ANALİZLERİ

Güzelçamlı Koyu'nda 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum 250 yüzücü kapasitesine sahip koyun 20 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 3 metre olduğu kaydedildi.

Maksimum 500 yüzücü kapasitesine sahip İçmeler Koyu Plajı'nda da 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Kadınlar Denizi'nde gerçekleştirilen 18 Mayıs ve 1 Haziran 2026 tarihli analizlerde de deniz suyunun mükemmel kalitede olduğu tespit edildi.

Koy Adı Analiz Tarihleri Deniz Suyu Kalitesi Maksimum Yüzücü Kapasitesi Genişlik (m) Uzunluk (m) Güvenlik Şeridi Azami Derinlik (m) Güzelçamlı Koyu 20 Mayıs 2026, 8 Haziran 2026 Mükemmel 250 20 100 3 İçmeler Koyu Plajı 20 Mayıs 2026, 8 Haziran 2026 Mükemmel 500 - - - Kadınlar Denizi 18 Mayıs 2026, 1 Haziran 2026 Mükemmel - - - -

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