1 milyondan fazla kişi yaşıyor! Deniz suyu kalitesi mükemmel çıktı! 49 alanın 47’si tam not aldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki plajlarda yapılan analiz sonuçlarına göre, ilçedeki 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride çıktı. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almadı.
- Kuşadası'nda yapılan analizlerde 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride bulundu.
- Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarındaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.
- İlçede zayıf kategoride hiçbir plaj bulunmamaktadır.
- 49 yüzme alanından 19'u mavi bayrak ödülüne sahiptir.
- 45 plajın engelli erişimine uygun olduğu belirlendi.
Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki plajların büyük bölümü en üst kategoride yer aldı.
25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edildi.
Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası'nda yapılan son analizlerde 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer aldı. En çok tercih edilen plajlardan olan Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarında da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.
ZAYIF KATEGORİ YOK
Kuşadası genelinde 49 yüzme alanından 19'unun mavi bayrak ödülüne sahip olduğu verilerde kaydedildi. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 47 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 45 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.
İŞTE PLAJLARIN ANALİZLERİ
Güzelçamlı Koyu'nda 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum 250 yüzücü kapasitesine sahip koyun 20 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 3 metre olduğu kaydedildi.
Maksimum 500 yüzücü kapasitesine sahip İçmeler Koyu Plajı'nda da 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Kadınlar Denizi'nde gerçekleştirilen 18 Mayıs ve 1 Haziran 2026 tarihli analizlerde de deniz suyunun mükemmel kalitede olduğu tespit edildi.
|Koy Adı
|Analiz Tarihleri
|Deniz Suyu Kalitesi
|Maksimum Yüzücü Kapasitesi
|Genişlik (m)
|Uzunluk (m)
|Güvenlik Şeridi Azami Derinlik (m)
|Güzelçamlı Koyu
|20 Mayıs 2026, 8 Haziran 2026
|Mükemmel
|250
|20
|100
|3
|İçmeler Koyu Plajı
|20 Mayıs 2026, 8 Haziran 2026
|Mükemmel
|500
|-
|-
|-
|Kadınlar Denizi
|18 Mayıs 2026, 1 Haziran 2026
|Mükemmel
|-
|-
|-
|-