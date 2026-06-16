Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen 2026 yılı genel atama süreci tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 19 bin 96 emniyet personelinin görev yerinin değiştirildiğini açıkladı. Peki, EGM atamaları isim listesi nasıl öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı genel atama süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada binlerce personelin yeni görev yerlerinin belirlendiği duyuruldu.

EGM ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayımladığı duyuruda; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik.

Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir.

Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin." ifadelerine yer

verdi.

KBS Emniyet (EGM) atama sonuçları 2026 isim listesi sorgulama... EGM atamaları isim listesi nasıl öğrenilir?

EGM POLİS ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Gelişmenin ardından "Emniyet (EGM) atama sonuçları 2026 isim listesi sorgulama" sürecinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, EGM atamaları isim listesi nasıl öğrenilir?

2026 yılı genel atama dönemi sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından personelin erişimine açıldı. Atama sonuçlarını görüntülemek isteyen emniyet mensupları, kurumun personel bilgi sistemine giriş yaparak kendilerine ilişkin atama bilgilerine ulaşabiliyor. Sistem üzerinden personelin atandığı il veya birim, göreve başlama süreci ve atamaya ilişkin diğer bilgilere erişim sağlanabiliyor. Emniyet atama sonuçlarını https://kbs.egm.gov.tr/my.policy ekranından öğrenebilirsiniz.





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