Bursa’da kuşaklar boyunca binlerce kişinin sağlık hizmeti aldığı Çekirge Devlet Hastanesi, yeni yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne taşındı. 24 Ekim itibarıyla eski hastanedeki hizmet dönemi sona ererken, yeni hastanede sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek, poliklinikler ise 26 Ekim’de açılacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursa kent hafızasınınönemli simgelerinden biri olan Çekirge Devlet Hastanesi, kapılarını kapatarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Yıllardır binlerce vatandaşa şifa kapısı olan kurum, yeni yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Hastaneden yapılan açıklamada, 24 Ekim 2026 saat 23.59 itibarıyla sağlık hizmetlerinin yeni hastane bünyesinde kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Bursa’da bir devir kapandı: Çekirge Devlet Hastanesi yeni adresine geçti

POLİKLİNİKLER 26 EKİM’DE AÇILIYOR

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetlerinin 26 Ekim 2026 itibarıyla başlayacağı belirtilirken, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabileceği kaydedildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) ile Çocuk Hastalıkları branşlarının ise bu kapsamın dışında olduğu bildirildi.

Bursa’da bir devir kapandı: Çekirge Devlet Hastanesi yeni adresine geçti

YATAN HASTALARIN NAKLİ TAMAMLANDI

Taşınma süreci kapsamında mevcut yataklı servislerde, yoğun bakım ünitelerinde ve palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastaların Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne nakil işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, nakil sürecinde hasta güvenliği ve konforunun ön planda tutulduğu ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala