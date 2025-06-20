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Bursalı Arya Almanya'da birinci oldu! 15 yaşındaki piyanist göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursalı Arya Almanya&#039;da birinci oldu! 15 yaşındaki piyanist göz doldurdu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç, Almanya'da düzenlenen 62. Jugend Musiziert'in Federal Finali'nde, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile birlikte oluşturduğu Trio grubuyla Piyanolu Üçlü-V. Grup kategorisinde 25 ekip arasından tam puan alarak birinci oldu.

Bursa doğumlu 15 yaşındaki genç piyanist Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan 62. Jugend Musiziert'in Federal Finali'nde büyük bir başarıya imza attı.

Bursalı Arya Almanya'da birinci oldu! 15 yaşındaki piyanist göz doldurdu - 1. Resim

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAPTI

5-11 Haziran tarihleri arasında Wuppertal kentinde düzenlenen yarışmada, Piyanolu Üçlü - V. Grup kategorisinde yarışan Arya Su, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile birlikte oluşturduğu üçlüyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Bursalı Arya Almanya'da birinci oldu! 15 yaşındaki piyanist göz doldurdu - 2. Resim

Piyano eğitimine Bursa'daki özel bir müzik merkezinde başlayan Arya Su Gülenç, kariyerini uluslararası başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. 2023 yılında Almanya'da düzenlenen Fulda Uluslararası Pianale Yarışması'nda da birincilik kazanan genç yetenek, aynı yıl Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Bursalı Arya Almanya'da birinci oldu! 15 yaşındaki piyanist göz doldurdu - 3. Resim

Arya Su, eğitimini Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve 'hocaların hocası' unvanıyla tanınan Yıldız Aslanova ile sürdürdü. 2024 yılında ise Almanya'daki Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) bünyesinde, üstün yetenekli genç sanatçıların kabul edildiği Institut zur Früh-Förderung Hochbegabter (IFF) programına kabul edilerek dikkatleri üzerine çekti.

Bursalı Arya Almanya'da birinci oldu! 15 yaşındaki piyanist göz doldurdu - 4. Resim

DAVET YAĞDI!

Son başarısının ardından Arya Su ve arkadaşları, birçok festival ve konser organizasyonundan davet aldı. Trio, 21 Haziran'da Alman NDR TV için özel bir konser kaydı gerçekleştirecek. Ayrıca grup, 5 Temmuz'da Georg-August-Universität Göttingen'de düzenlenecek bilim konferansında sahne alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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