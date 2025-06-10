Çoban köpeği keçileri kaçırdı! İlginç firar girişimi polisin müdahalesi ile son buldu
Tekirdağ çiftlikten kaçan 20 keçi ile 1 çoban köpeği gece yarısı ekipleri alarma geçirdi. Arayışa gelen polis hepsini birden Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.
Olay Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan besi çiftliğinde meydana geldi. Bir çiftçiye ait keçiler kayıplara karıştı. Vatandaş, keçilerini bulmak için aramaya çıktı.
POLİS SAĞ SALİM BULDU
Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye çıkan çok sayıda polis ekibi keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde sağ salim buldu.
Çorlu polisi, zamanında müdahale ederek hayvana çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazasının da önüne geçti.
Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu emniyetine teşekkür etti.