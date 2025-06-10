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Çoban köpeği keçileri kaçırdı! İlginç firar girişimi polisin müdahalesi ile son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çoban köpeği keçileri kaçırdı! İlginç firar girişimi polisin müdahalesi ile son buldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ çiftlikten kaçan 20 keçi ile 1 çoban köpeği gece yarısı ekipleri alarma geçirdi. Arayışa gelen polis hepsini birden Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.

Olay Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan besi çiftliğinde meydana geldi. Bir çiftçiye ait keçiler kayıplara karıştı. Vatandaş, keçilerini bulmak için aramaya çıktı.

Çoban köpeği koyunlarla birlikte çiftlikten firar etti! Polis hepsini çevre yolunda buldu - 1. Resim

POLİS SAĞ SALİM BULDU

Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye çıkan çok sayıda polis ekibi keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde sağ salim buldu.

Çoban köpeği keçileri kaçırdı! İlginç firar girişimi polisin müdahalesi ile son buldu - 2. Resim

Çorlu polisi, zamanında müdahale ederek hayvana çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazasının da önüne geçti.

Çoban köpeği koyunlarla birlikte çiftlikten firar etti! Polis hepsini çevre yolunda buldu - 2. Resim

Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu emniyetine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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