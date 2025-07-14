Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde helikopterler Yayladağı Barajı’ndan su alarak orman yangınında alevlere müdahale ediyordu. Sikorsky tipi askerî helikopter havadayken küçük bir kız çocuğu aşağıda onu hararetli bir şekilde selamlıyordu. Çocuğu fark eden helikopter pilotu, eliyle yaptığı işaretle selama karşılık verdi. Yürekleri ısıtan bu görüntü, çocuğun ailesi tarafından kayıt altına alındı ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. 

Suriye’nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye tarafına geçmiş ve ekipler müdahale etmişti. Yayladağı ilçesine sıçrayan yangına müdahale eden helikopterler, Yayladağı Barajı’ndan su alarak alevlere müdahale ettiler.

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum - 1. Resim

SIKORSKY PİLOTUNDAN YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜ

Yangına müdahale için barajdan su alan Skorsky tipi askeri helikopteri gören 5 yaşındaki Hifa Sakarya, pilotları ve mürettebatı selamlamaya başladı. 5 yaşındaki Hifa’nın selamlamasını fark eden helikopterin pilotunun Hifa’ya karşılık vermesi yürekleri ısıttı.

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum - 2. Resim

Görüntüler baba Sakarya tarafından kayıt altına alınırken o anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Pilotların el sallayan kızını göreceğini hiç düşünmediğini ifade eden baba Ahmet Serhat Sakarya, pilotun selamıyla kızının çok sevindiğini söyledi.

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum - 3. Resim

"PİLOTLARIN GÖREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Baba Ahmet Serhat Sakarya, pilotun selamla yürekleri ısıttığını ifade ederek, "Yangından dolayı Yayladağı’na sürekli askeri helikopterler yangın söndürmeye geliyordu. Yayladağı barajında su aldığını duyunca kızıma da daha yakından göstermek için oraya gittik. Baraja gittiğimizde kızım el sallamaya başladı. Baraja çok yaklaştığımızı fark eden pilotlar da belki görür diye el sallamaya devam etti.

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum - 4. Resim

Pilot görüp el sallayınca o güzel görüntü ortaya çıktı. Pilotların görebileceğini çok düşünmüyordum aslında. Biraz mesafemiz vardı ama pilot da orada kızıma karşılık verdi ve kızımı mutlu etti.

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum - 5. Resim

Pilotun da el salladığını fark edince kendisi de çok sevindi. Ondan sonra başka birkaç pilot daha görüp el salladı "ifadelerini kullandı.

Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuk özlemi sona eriyor: Onlarca aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi yapılacak15 Temmuz'da bayrak asılır mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evi arılar bastı, anne 'tencere kapaklarını' devreye soktu - YaşamEvi arılar bastı, anne 'tencere kapaklarını' devreye soktu15 Temmuz hain darbe girişiminin 9 yılı! Bitmeyen acı, eksilmeyen gurur - YaşamBitmeyen acı, eksilmeyen gurur!Türkiye'de kadınlar mı, erkekler mi daha fazla göç ediyor? En etkili faktörler neler açıklandı - YaşamKadınlar mı, erkekler mi daha fazla göç ediyor?Herkes bu düğünü konuşuyor! Binlerce kişi katıldı, bir kişi takı takmadı - YaşamBinlerce kişi katıldı, bir kişi takı takmadı3 ay değil, 12 ay sıcak! "30 derece bize serin geliyor"... 250 derecede ekmek parası mücadelesi - Yaşam3 ay değil, 12 ay sıcak! "30 derece serin geliyor"Türkiye'de ilk ve tek! Her iki haneye bir leylek düşüyor: Bizde çok "Yaren Leylek" var - YaşamTürkiye'de ilk ve tek! Merak ve sevgi meselesi...
Sonraki Haber Yükleniyor...