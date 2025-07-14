Çocuğa selam göreve devam! Küçük kızın babası konuştu: Pilotların görebileceğini sanmıyordum

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde helikopterler Yayladağı Barajı’ndan su alarak orman yangınında alevlere müdahale ediyordu. Sikorsky tipi askerî helikopter havadayken küçük bir kız çocuğu aşağıda onu hararetli bir şekilde selamlıyordu. Çocuğu fark eden helikopter pilotu, eliyle yaptığı işaretle selama karşılık verdi. Yürekleri ısıtan bu görüntü, çocuğun ailesi tarafından kayıt altına alındı ve sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Suriye’nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye tarafına geçmiş ve ekipler müdahale etmişti. Yayladağı ilçesine sıçrayan yangına müdahale eden helikopterler, Yayladağı Barajı’ndan su alarak alevlere müdahale ettiler.

SIKORSKY PİLOTUNDAN YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜ

Yangına müdahale için barajdan su alan Skorsky tipi askeri helikopteri gören 5 yaşındaki Hifa Sakarya, pilotları ve mürettebatı selamlamaya başladı. 5 yaşındaki Hifa’nın selamlamasını fark eden helikopterin pilotunun Hifa’ya karşılık vermesi yürekleri ısıttı.

Görüntüler baba Sakarya tarafından kayıt altına alınırken o anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Pilotların el sallayan kızını göreceğini hiç düşünmediğini ifade eden baba Ahmet Serhat Sakarya, pilotun selamıyla kızının çok sevindiğini söyledi.

"PİLOTLARIN GÖREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Baba Ahmet Serhat Sakarya, pilotun selamla yürekleri ısıttığını ifade ederek, "Yangından dolayı Yayladağı’na sürekli askeri helikopterler yangın söndürmeye geliyordu. Yayladağı barajında su aldığını duyunca kızıma da daha yakından göstermek için oraya gittik. Baraja gittiğimizde kızım el sallamaya başladı. Baraja çok yaklaştığımızı fark eden pilotlar da belki görür diye el sallamaya devam etti.

Pilot görüp el sallayınca o güzel görüntü ortaya çıktı. Pilotların görebileceğini çok düşünmüyordum aslında. Biraz mesafemiz vardı ama pilot da orada kızıma karşılık verdi ve kızımı mutlu etti.

Pilotun da el salladığını fark edince kendisi de çok sevindi. Ondan sonra başka birkaç pilot daha görüp el salladı "ifadelerini kullandı.