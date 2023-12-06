Dans ederken bir anda kapıyı yarıp içeri girdi! Dev yılanı görünce ağzı açık kaldı, öyle bir şey yaptı ki…
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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada paylaşılan video akıllara durgunluk verdi. Genç kız odada dans ederken bir anda hayatının şokunu yaşadı. O korkunç yaratık bir anda içeriye daldı. Dev yılanı karşısında görünce ağzı açık kaldı.
Genç kızın dans ettiği sırada odaya dalan dev yılan, herkesin ağzını açık bıraktı. Bir anda genç yılanı odasında bulan genç kız, çığlık basarak kaçmaya çalıştı. O anları izleyenler ise neye uğradığını şaşırdı.
KAPIYI YARIP İÇERİ GİRDİ
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Bir genç kız dans ettiği anları kayda alırken bir anda kapalı kapıyı açan dev yılan yürekleri ağızlara getirdi.
DEV YILANI GÖRÜNCE ÇIĞLIĞI BASTI
Bir anda dansı bırakan genç kız çığlık basa basa kaçışmaya başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kendilerini genç kızın yerini koydu.