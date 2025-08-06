Dava açan kaybediyor, vatandaş "Rusya'dan mı geldi? diye" isyan ediyor! Her evde görülüyor, sil sil bitmiyor...

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Yanlıca mevkii Dere Boyu Küme Evleri'nde yaşayan Hamarat ailesi, kömür eleme tesisinden gelen toz yüzünden evlerinin camlarını açamadıklarını ve balkonları kullanamaz hale geldiklerini dile getirdi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Hamarat ailesi, bahçedeki meyve ve sebzelerinin adeta siyaha büründüğünü belirtti. Evi kömür tesisinin yanında bulunan Şaban Hamarat, tesisin kapasitesinin üzerinde faaliyet gösterdiğini iddia ederek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda kömür tozlarının çevreye yayıldığı ve bu durumun halk sağlığını tehdit edebileceği tespiti yer aldı.

Hamarat'ın aynı konuyla ilgili olarak Ortahisar Belediyesi'ne yaptığı başvuru sonrası hazırlanan belediye raporunda ise "herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı" belirtildi. Konuyu yargıya taşıyan Şaban Hamarat, kömür işletmesini mahkemeye verdi ancak açtığı davayı kaybetti.

"HAPİSTE OLSA DAHA İYİ BİR HAYAT YAŞARIM"

Psikolojilerinin bozulduğunu belirten Şaban Hamarat, "Burası aslında yerleşim alanı. Buraya neye göre izin verildi anlamış değilim. Benim günahım ne. Adam gelmiş evin yanına kadar kömür işletmesi sokmuş. Alanda duvar var, onu aşmayacak denildi ama bu kişi kural tanımıyor. Bütün yetkililere gittim ‘Sen haklısın ama yapacak bir şey yok' diyorlar. Beni burada yalnız bıraktılar. Komşularım burayı sattılar, yukarı çıktılar. Benim günahım ne. Hapiste olsa daha iyi bir hayat yaşarım. Yataklarımın üstünde bile kömür tozları var. Cam açamıyorum. Balkonuma hasret kaldım. Sıcak havalarda evin içerisinde oturuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Emekli adamım, çardak yaptım ama oturamıyorum. Yaşam hakkını elimizden aldılar. Meyve ağaçlarım var, kopartıp yiyemiyorum.

"BU TOZ RUSYA'DAN MI GELİYOR?"

Bahçeme hiçbir şey dikemiyorum. Sağlık İl Müdürlüğü'nden ‘Burada sağlık sorunu vardır' raporu verdiler. Dava açtım, kaybettim. Ben davayı nasıl kaybediyorum. Kömür şirketinin avukatlarına davayı kaybettiğim için para verdim. Burada sakıncalı bir şey yoktur diyorlar. Bu toz Rusya'dan mı geliyor. Bitik durumdayım. Psikolojimiz bozuluyor. Ben burayı satıp da başka bir yere gidemem. O firma önlem alsın. Her yere dilekçemi verdim" dedi.

KADINLAR SÜREKLİ EV SİLMEKTEN ŞİKAYETÇİ

Her gün dört kez ev temizlediğini kaydeden Ayşe Hamarat ise, "Her gün dört kez ev temizliyorum. Sürekli torunumun çoraplarını değiştiriyorum. Artık dayanamıyoruz. Düzenli bir tesis yapsınlar. Balkonu kilitledim. Çıkıp bir kahve içemiyorum. Kapıya çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlıklarının risk altında olduğunu vurgulayan Şenol Hamarat da, "Burası Ortahisar Belediyesi'ne bağlı. Eleme yapıyorlar, rüzgarla birlikte bütün kömür tozunu vadiye veriyorlar. Burada müthiş bir kirlenme var. Defalarca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gittik. Biz burada kirleniyoruz, mağduruz dedik. Haklısınız ama yapacağımız herhangi bir şey yok deniyor. Neden yapacağınız bir şey yok.

Bizim mağduriyetimizi niye görmüyorsunuz. Resmen kömür soluyoruz. Arazilerimiz kömür içinde. Bunlara çözüm bulunması lazım. Kömür tozuyla dolu bir hayat yaşıyoruz. Sağlığımız risk altında. Kömür tozu ciğerlerimize doluyor. Sağlık Müdürlüğü ‘Burada yaşanmaz' diye rapor verdi.

Bu rapora rağmen burada faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.