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Denize sıfır, şehir ve dağ manzaralı! Süper Lig takımlarında böylesi yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydıncık, Halı Saha, Manzara, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de denize sıfır rakımdaki tepeye kurulan halı saha, görenlerin ilgisini çekiyor. Gençler Süper Lig takımlarında bile böyle manzaralı saha olmadığını belirtirken, kendi aralarında ise "topu atan getirir" esprisi yapıyorlar.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize sıfır rakımlı bir tepede bulunan halı saha, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Şehri ve Toros dağlarını gören halı saha, manzarası ile bölgedeki gençlerin uğrak noktası haline geldi.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Soğuksu mevkiinde denize sıfır rakımdaki tepeye kurulan halı saha, denize sıfır konumda bulunuyor. Bir tarafı uçurum olan sahanın diğer tarafında ise şehir ve Toros dağlarından oluşan manzara yer alıyor.

Denize sıfır, şehir ve dağ manzaralı! Süper Lig takımlarında böylesi yok - 1. Resim

"TOPU ATAN GETİRİR"

Süper lig takımlarında bile böyle manzaralı saha olmadığını söyleyen gençler, bazen kendi aralarında 'topu atan getirir' esprisi yaptıklarını ancak sahanın üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını ifade ettiler.

Haftanın iki günü burada maç yaptıklarını belirten Ahmet Erhan, "Gündüzleri çalışıyoruz, iş bitince gelip burada futbol oynuyoruz. Ben böyle bir sahayı ilk defa görüyorum, çok güzel bir yer. Allah'tan yukarıda file var. Aramızda 'topu atan gider alır gelir' diye espri de var. Süper lig takımlarında bile böyle bir manzara yok" dedi.

Halı sahaya gelenlerden Reşat Kaya ise daha önce böyle bir manzara görmediklerini, işten sonra arkadaşlarıyla geldiklerini söyledi.

Denize sıfır, şehir ve dağ manzaralı! Süper Lig takımlarında böylesi yok - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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