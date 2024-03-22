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Haberler > Yaşam > Arkadaşları yorgun zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Ölüm 3 çocuk babası adamı halı sahada yakaladı

Arkadaşları yorgun zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Ölüm 3 çocuk babası adamı halı sahada yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Gümüşhane merkezde bulunan bir halı sahada, dün 23.00-00.00 saatleri arasında arkadaşlarıyla futbol oynayan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı.

ARKADAŞLARI 'YORGUN' ZANNETTİ

Sağırkaya'nın yerde yattığını gören arkadaşları yorgunluk nedeniyle kendini yere bıraktığını zannederek futbol oynamaya devam etti. 40 yaşındaki adamın hareket etmediğini bir süre sonra fark eden arkadaşları bu kez talihsiz adamın yanına geldi.

Arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki Sağırkaya, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2'si kız ve 1'i erkek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenilen Sağırkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Arkadaşları yorgun zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Ölüm 3 çocuk babası adamı halı sahada yakaladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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