Yazı beklerken kış geldi: Mayıs ayında kar manzaraları!

Yaz mevsimine sayılı günler kala mayıs ayı mart ayını aratmayan soğuk ve yağışla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda il ve ilçe kara gömüldü.

Yurt genelinde kış mevsimi kurak geçerken, yaza sayılı günler kala pek çok ilde kar sürprizi yaşandı. Mayıs ayını karla karşılayan bazı bölgelerde sıcaklık sıfırın altına düştü.

BOLU

Bolu'nun yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, sezonun kapandığı kayak merkezi Kartalkaya'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan karla birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezindeki pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

ARDAHAN

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 2 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle şehri çevreleyen Ayyıldız Dağı ve tarihi tabyalar, karla beyaza büründü. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle dolaplara kaldırılan kışlık giyecekler yeniden çıkarıldı. Bazı ev ve iş yerlerinde de özellikle akşamları, soba ve kaloriferler yakılıyor.

ÇORUM

Çorum'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İskilip ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte il genelinde yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı ara ara yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, vatandaşlar mayıs ayında beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Mayıs ayında köylerine kar yağdığını dile getiren Murat Çakmak, duruma şaşırdıklarını belirterek, "Köyümüze kar yağdı, hayret içerisindeyiz. Meyveleri soğuk vurdu, ortalık perişan halde. Ama gelen Allah'tan, buna da şükür diyoruz. Bugüne kadar Mayıs ayında kar olduğuna ilk kez şahit oluyorum" dedi.

SAMSUN

Samsun'un önemli turizm yerlerinden biri olan Ladik Akdağ, Mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Akdağ, görenlerin dikkatini çekti.

Mayıs ayında yağan karla yüksek kesimleri beyaza bürünen Akdağ kartpostallık görüntüler oluştururken, ilçe sakinleri ise sürpriz kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi.

BİTLİS

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Kışkılı köyünde de mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

'MAYISTA DEĞİL OCAKTAYIZ'

Ziya Gezer isimli vatandaş, Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Kar yağışı bizi olumsuz yönde etkiledi. Koyunları karın üstünde otlatıyoruz. Saman yok, böyle durumda mağdur oluyoruz. Mayısta değil sanki ocak ayındayız” dedi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Özgen Üs Bölgesi yolunun ulaşıma açılması için yürütülen karla mücadele çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölgesinde 3 gündür devam eden karla mücadele çalışması kapsamında yoğun mesai harcıyor. Mayıs ayında olunmasına rağmen kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, büyük bir özveriyle görev yapıyor. Yer yer 5 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümünü temizleyen ekipler, iki gün içerisinde yolun kalan 2 kilometrelik kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

AĞRI

Ağrı’nın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köyde Mayıs ayına rağmen kar yağışı etkili oldu. Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, yemyeşil otlarla çevrili olan köyü beyaza bürüdü. Hayvanlarını otlatmak için çıkan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince hayvanları yeniden köye getirmek zorunda kalırken, evlerin önünün tamamen karla kaplı olduğu görüntüler Ocak ayını aratmadı.

ERZURUM

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bahar mevsiminde kış yeniden yaşanıyor. Yaza başlangıç günleri içerisinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. İlçeye bağlı Tepsicik köyünde doğa beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı sonrası babasıyla kartopu oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Köy sakinleri, hayvanların yemlerinin bittiğini, otlatmaya çıkarttıklarını ama kar yağışı nedeniyle hayvanların da beslenmesi konusunda zorluk yaşadıklarını söylüyor.

KASTAMONU

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde il genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrasında, Ilgaz Dağı geçişi, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitleri beyaza büründü. Ayrıca kar yağışı Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu

Yağışın ardından Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı’nda kar yağışı sonrası ormanlık alan ve Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında yağan karla kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.