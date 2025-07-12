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Deprem korkusuyla tahliye edilmişti! Hissedilen sarsıntı psikolojik mi gerçek mi? Gizemli bina olayı çözüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Deprem korkusuyla tahliye edilmişti! Hissedilen sarsıntı psikolojik mi gerçek mi? Gizemli bina olayı çözüldü
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır Bağlar’da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen 5 katlı binada yapılan incelemede herhangi bir yeni hasar tespit edilmedi. Güvenlik şeridi kaldırılan "gizemli" binaya yeniden oturma izni verilirken, bina sakinleri evlerine döndü.

Dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarıyla tahliye edilen 5 katlı binada yapılan inceleme sonucu hasar bulunmadığı tespit edildi.

Deprem korkusuyla tahliye edilmişti! Hissedilen sarsıntı psikolojik mi gerçek mi? Gizemli bina olayı çözüldü - 1. Resim

GİZEMLİ BİNA OLAYI NE?

Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan bazı kişilerin, dün gece saatlerinde binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Deprem korkusuyla tahliye edilmişti! Hissedilen sarsıntı psikolojik mi gerçek mi? Gizemli bina olayı çözüldü - 2. Resim

BİNA SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNDÜ

İncelemede, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmada binanın az hasarı bulunduğunun tespit edildiği, yapının mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığının belirlendiği öğrenildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından çevresindeki güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi.

Bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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