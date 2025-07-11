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Çanakkale açıklarında korkutan deprem! Gökçeada sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çanakkale açıklarında korkutan deprem! Gökçeada sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Çanakkale açıklarında meydana geldi. Gece yarısı gerçekleşen Gökçeada hissedilen sarsıntı sonrası AFAD'dan açıklama geldi.

Yunanistan'da gece yarısı deprem oldu, Çanakkale Gökçeada'da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet siteleri üzerinden paylaştı. 

GÖKÇEADA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Yunanistan açıklarında Ayion Oros bölgesinde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Gökçeada'ya 143 km uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde deprem Çanakkale'de de hissedildi. Saat 01:47 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Çanakkale açıklarında korkutan deprem! Gökçeada sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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