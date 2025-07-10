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Naci Görür'den o bölge için korkutan uyarı: Geriliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Naci Görür&#039;den o bölge için korkutan uyarı: Geriliyor...
Deprem, Ege Denizi, Naci Görür, Gerilim, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, gece saat 02.00'de Ege Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, "Ege geriliyor" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saat 01.54'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EGE GERİLİYOR"

Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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