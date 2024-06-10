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Depremin merkez üssünde tüyler ürperten görüntü! İnsanlar paniğe kapıldı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Depremin merkez üssünde tüyler ürperten görüntü! İnsanlar paniğe kapıldı...

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hayrete düşüren manzara! Fotoğraflar sosyal medyada yayıldı, 'Hologram değilse dehşet bir şey. Sanki gelmekte olan bir şey var' şeklinde yorumlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gökyüzüne bakanlar hayatlarının şokunu yaşadı. Kartalkaya Barajı semalarında görülen ve uyuyan bir çocuk yüzünü andıran bulut, 18 yaşındaki Oğuzhan Özcan tarafından fotoğrafladı.

Depremin merkez üssünde tüyler ürperten görüntü! İnsanlar paniğe kapıldı... - 1. Resim

"HOLOGRAM DEĞİLSE DEHŞET"

Fotoğraf karelerini sosyal medya paylaşan Mutlu Demirciuşağı, “Bu kareler yeğenime ait. Az önce, ilçem Pazarcık Kartalkaya Barajı civarındaki bağ evinden çekti. Hologram mı neydi adı, başkaları tarafından yapılmış bir şey değilse dehşet bir şey. Sanki bir işaret, sanki bir uyarı, sanki gelmekte olan bir şeyler var. Çeken yeğenim olmamış olsaydı açıkçası şüphelenmedim, ‘dayı ben çektim' dedi.

Depremin merkez üssünde tüyler ürperten görüntü! İnsanlar paniğe kapıldı... - 2. Resim

Buna inanmam için kesinlikle yeterli. Ben görür görmez ‘Gazze'ye yorumladım. Oradaki zulme seyirci kalan biz Müslümanlara bir uyarı ve bir işaret olarak değerlendiriyorum. Allah'ım gözümüze gönlümüze sokuyor diye yorumluyorum vesselam” diye paylaştı.

 

Cumartesi günü de Adana'nın Kozan ilçesinde çocuk yüzünü andıran bulut görüntülenmişti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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